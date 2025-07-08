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В Дагестане завели дело после массового отравления людей - РИА Новости, 08.07.2025
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12:05 08.07.2025 (обновлено: 13:04 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/otravlenie-2027860793.html
В Дагестане завели дело после массового отравления людей
В Дагестане завели дело после массового отравления людей - РИА Новости, 08.07.2025
В Дагестане завели дело после массового отравления людей
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после массового отравления людей в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:05:00+03:00
2025-07-08T13:04:00+03:00
происшествия
магарамкентский район
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 8 июл — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после массового отравления людей в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.Ранее в управлении Роспотребнадзора по республике сообщили, что в Магарамкентском районе отмечены множественные случаи кишечной инфекции среди жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, заболевания связаны с употреблением питьевой воды из источника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 километров от села Магарамкента в сторону села Ахты. По данным минздрава Дагестана, за сутки с симптомами тошноты, рвоты, повышения температуры тела и диареи в районную больницу обратились 110 человек, из них госпитализированы 18, тяжелых случаев заболевания нет."Магарамкентским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, по части 1 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным следствия, с 7 по 8 июля в медучреждения обратились более 100 жителей Магарамкентского района с признаками отравления. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей сел по водопроводным линиям.
https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html
магарамкентский район
республика дагестан
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происшествия, магарамкентский район, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магарамкентский район, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане завели дело после массового отравления людей

СК завел дело об оказании небезопасных услуг после отравления водой в Дагестане

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МАХАЧКАЛА, 8 июл — РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после массового отравления людей в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по республике сообщили, что в Магарамкентском районе отмечены множественные случаи кишечной инфекции среди жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, заболевания связаны с употреблением питьевой воды из источника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 километров от села Магарамкента в сторону села Ахты. По данным минздрава Дагестана, за сутки с симптомами тошноты, рвоты, повышения температуры тела и диареи в районную больницу обратились 110 человек, из них госпитализированы 18, тяжелых случаев заболевания нет.
"Магарамкентским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, по части 1 статьи 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 7 по 8 июля в медучреждения обратились более 100 жителей Магарамкентского района с признаками отравления. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей сел по водопроводным линиям.
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ПроисшествияМагарамкентский районРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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