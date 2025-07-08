https://ria.ru/20250708/otravlenie-2027825609.html
В Дагестане более ста человек попали в больницу с признаками отравления
В Дагестане более ста человек попали в больницу с признаками отравления - РИА Новости, 08.07.2025
В Дагестане более ста человек попали в больницу с признаками отравления
Более 100 человек находятся в больнице с признаками отравления, предварительно, водой в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:21:00+03:00
2025-07-08T09:21:00+03:00
2025-07-08T09:30:00+03:00
происшествия
республика дагестан
магарамкентский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Более 100 человек находятся в больнице с признаками отравления, предварительно, водой в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.Ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что в Магарамкентском районе отмечены множественные случаи кишечной инфекции среди жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, люди отравились водой."На сегодняшнее утро 110 человек в больнице", – сказала собственница агентства.
https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html
республика дагестан
магарамкентский район
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, магарамкентский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Республика Дагестан, Магарамкентский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Дагестане более ста человек попали в больницу с признаками отравления
В Дагестане 110 человек попали в больницу с признаками отравления водой