https://ria.ru/20250708/otravlenie-2027825609.html

В Дагестане более ста человек попали в больницу с признаками отравления

В Дагестане более ста человек попали в больницу с признаками отравления - РИА Новости, 08.07.2025

В Дагестане более ста человек попали в больницу с признаками отравления

Более 100 человек находятся в больнице с признаками отравления, предварительно, водой в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T09:21:00+03:00

2025-07-08T09:21:00+03:00

2025-07-08T09:30:00+03:00

происшествия

республика дагестан

магарамкентский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Более 100 человек находятся в больнице с признаками отравления, предварительно, водой в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.Ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что в Магарамкентском районе отмечены множественные случаи кишечной инфекции среди жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, люди отравились водой."На сегодняшнее утро 110 человек в больнице", – сказала собственница агентства.

https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html

республика дагестан

магарамкентский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика дагестан, магарамкентский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)