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В Дагестане более ста человек попали в больницу с признаками отравления - РИА Новости, 08.07.2025
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09:21 08.07.2025 (обновлено: 09:30 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/otravlenie-2027825609.html
В Дагестане более ста человек попали в больницу с признаками отравления
В Дагестане более ста человек попали в больницу с признаками отравления - РИА Новости, 08.07.2025
В Дагестане более ста человек попали в больницу с признаками отравления
Более 100 человек находятся в больнице с признаками отравления, предварительно, водой в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:21:00+03:00
2025-07-08T09:30:00+03:00
происшествия
республика дагестан
магарамкентский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Более 100 человек находятся в больнице с признаками отравления, предварительно, водой в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.Ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что в Магарамкентском районе отмечены множественные случаи кишечной инфекции среди жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, люди отравились водой."На сегодняшнее утро 110 человек в больнице", – сказала собственница агентства.
https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html
республика дагестан
магарамкентский район
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происшествия, республика дагестан, магарамкентский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Республика Дагестан, Магарамкентский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Дагестане более ста человек попали в больницу с признаками отравления

В Дагестане 110 человек попали в больницу с признаками отравления водой

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница инфекционной больницы
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница инфекционной больницы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Более 100 человек находятся в больнице с признаками отравления, предварительно, водой в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что в Магарамкентском районе отмечены множественные случаи кишечной инфекции среди жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, люди отравились водой.
"На сегодняшнее утро 110 человек в больнице", – сказала собственница агентства.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанМагарамкентский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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