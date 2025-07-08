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Счетная палата выявила недостатки при создании модульных отелей в регионах - РИА Новости, 08.07.2025
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Счетная палата выявила недостатки при создании модульных отелей в регионах
Счетная палата выявила недостатки при создании модульных отелей в регионах - РИА Новости, 08.07.2025
Счетная палата выявила недостатки при создании модульных отелей в регионах
Счетная палата России выявила недостатки при создании модульных отелей в регионах и рекомендовала правительству оценить целесообразность дальнейшей реализации... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T00:35:00+03:00
2025-07-08T00:35:00+03:00
туризм
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Счетная палата России выявила недостатки при создании модульных отелей в регионах и рекомендовала правительству оценить целесообразность дальнейшей реализации мероприятий по их возведению, следует из отчета. Счетная палата РФ провела аудит использования средств федерального бюджета, выделенных в 2022–2024 годах на создание модульных некапитальных средств размещения (МНСР), к ним относятся кемпинги, автокемпинги, глэмпинги. За счет федерального бюджета на создание модульных некапитальных средств размещения в 2022–2024 годах было предусмотрено 23,31 миллиарда рублей. Между 66 регионами было распределено 22,2 миллиарда рублей в виде субсидии. "Это позволило поддержать 505 общественных инициатив по созданию модульных средств размещения и ввести в эксплуатацию более 9 тысяч номеров, отмечается в материалах Счетной палаты. При этом ведомство указывает, что до настоящего времени нет инструментария для получения полной информации о количестве созданных модульных средств размещения и их номерном фонде. Кроме того, в правилах предоставления субсидий не конкретизированы требования к созданию таких средств размещения. "Минэкономразвития России не осуществляется оценка экономической эффективности достигнутых результатов, а также востребованности услуг по размещению граждан в модульных некапитальных средствах размещения", - говорится в отчете Счетной палаты. По данным ведомства, не в полном объеме достигнуты плановые значения результата использования субсидии субъектам, направленные на создание модульных отелей в 2023–2024 годах - на 80%. "Плановые значения результатов федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" в 2022–2024 годах достигнуты не в полном объеме (по результату "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)" в 2022 году – 84,7% в 2023 году – 95,7 %; по результату "Введены в эксплуатацию номера в МНСР" в 2023–2024 годах – 80,4%)", - указывается в отчете. Кроме того, анализ результатов использования субсидии на создание МНСР в 15 регионах показал, что только для 49% получателей субсидии деятельность по предоставлению мест для временного проживания является основной. "В этой связи ФНС России не может выделить объем налоговых поступлений от деятельности по использованию МНСР в общем объеме поступлений от деятельности по предоставлению средств размещения", - говорится в отчете. С учетом выявленных недостатков Счетная палата по итогам проверки рекомендовала правительству РФ до 1 июля 2025 года оценить целесообразность дальнейшей реализации мероприятий по созданию модульных средств размещения. В том числе ведомство направило представления главе Минэкономразвития, а также информационные письма в Росреестр, в Минсельхоз и обращение в Генпрокуратуру. "Отработка проблемных вопросов со Счетной палатой легла в основу внесенных в этом году корректировок в правила предоставления таких субсидий", - прокомментировали в Минэкономразвития.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Туризм, Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Счетная палата выявила недостатки при создании модульных отелей в регионах

Счетная палата посоветовала оценить целесообразность возведения модульных отелей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСчетная палата РФ
Счетная палата РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Счетная палата РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Счетная палата России выявила недостатки при создании модульных отелей в регионах и рекомендовала правительству оценить целесообразность дальнейшей реализации мероприятий по их возведению, следует из отчета.
Счетная палата РФ провела аудит использования средств федерального бюджета, выделенных в 2022–2024 годах на создание модульных некапитальных средств размещения (МНСР), к ним относятся кемпинги, автокемпинги, глэмпинги. За счет федерального бюджета на создание модульных некапитальных средств размещения в 2022–2024 годах было предусмотрено 23,31 миллиарда рублей.
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Между 66 регионами было распределено 22,2 миллиарда рублей в виде субсидии. "Это позволило поддержать 505 общественных инициатив по созданию модульных средств размещения и ввести в эксплуатацию более 9 тысяч номеров, отмечается в материалах Счетной палаты.
При этом ведомство указывает, что до настоящего времени нет инструментария для получения полной информации о количестве созданных модульных средств размещения и их номерном фонде. Кроме того, в правилах предоставления субсидий не конкретизированы требования к созданию таких средств размещения.
"Минэкономразвития России не осуществляется оценка экономической эффективности достигнутых результатов, а также востребованности услуг по размещению граждан в модульных некапитальных средствах размещения", - говорится в отчете Счетной палаты.
По данным ведомства, не в полном объеме достигнуты плановые значения результата использования субсидии субъектам, направленные на создание модульных отелей в 2023–2024 годах - на 80%.
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"Плановые значения результатов федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" в 2022–2024 годах достигнуты не в полном объеме (по результату "Обеспечена поддержка общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги)" в 2022 году – 84,7% в 2023 году – 95,7 %; по результату "Введены в эксплуатацию номера в МНСР" в 2023–2024 годах – 80,4%)", - указывается в отчете.
Кроме того, анализ результатов использования субсидии на создание МНСР в 15 регионах показал, что только для 49% получателей субсидии деятельность по предоставлению мест для временного проживания является основной. "В этой связи ФНС России не может выделить объем налоговых поступлений от деятельности по использованию МНСР в общем объеме поступлений от деятельности по предоставлению средств размещения", - говорится в отчете.
С учетом выявленных недостатков Счетная палата по итогам проверки рекомендовала правительству РФ до 1 июля 2025 года оценить целесообразность дальнейшей реализации мероприятий по созданию модульных средств размещения. В том числе ведомство направило представления главе Минэкономразвития, а также информационные письма в Росреестр, в Минсельхоз и обращение в Генпрокуратуру.
"Отработка проблемных вопросов со Счетной палатой легла в основу внесенных в этом году корректировок в правила предоставления таких субсидий", - прокомментировали в Минэкономразвития.
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