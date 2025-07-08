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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.07.2025
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:31:00+03:00
2025-07-08T11:31:00+03:00
2025-07-08T11:31:00+03:00
безопасность
александр гусев (губернатор)
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена во вторник, в 11.15 мск. "На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, александр гусев (губернатор), воронежская область
Безопасность, Александр Гусев (губернатор), Воронежская область
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА