https://ria.ru/20250708/novorozhdennyy-2027802167.html

В Госдуме предложили улучшить подарочные наборы для новорожденных

В Госдуме предложили улучшить подарочные наборы для новорожденных - РИА Новости, 08.07.2025

В Госдуме предложили улучшить подарочные наборы для новорожденных

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T02:04:00+03:00

2025-07-08T02:04:00+03:00

2025-07-08T02:04:00+03:00

общество

россия

санкт-петербург

яна лантратова

госдума рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с предложением улучшить подарочный комплект детских принадлежностей для новорожденных, в частности ввести денежный эквивалент в качестве электронного сертификата, соответствующее обращение есть в распоряжении РИА Новости. "Считаю целесообразным усилить данную программу дополнительными социальными гарантиями... Введение альтернативного механизма поддержки в виде электронного сертификата, представляющего собой денежный эквивалент подарочного набора, который можно использовать для приобретения детских товаров в аккредитованных торговых точках", - сказано в письме. В документе Лантратова рассказала, что, согласно реализации норм Социального кодекса Санкт-Петербурга, с 1 августа 2024 года родители могут бесплатно получить подарочный комплект детских принадлежностей для новорожденного: в состав набора входит 12 наименований, включающих бытовые приборы, средства ухода и развивающие игрушки. Практика применения данной меры, по словам политика, выявила необходимость ее федерального масштабирования и усовершенствования. Предлагается внедрить индивидуальный подход путем предоставления родителям возможности выбора из нескольких вариантов наборов в зависимости от их потребностей (например, набор с акцентом на здоровье, безопасность, развитие). Также депутат предложила расширить перечень предметов, входящих в подарочный комплект, за счет включения в него одежды (ползунки, шапочки), подгузников на первый месяц жизни, детской аптечки (градусник, аспиратор, гипоаллергенный крем), а также книги для родителей с рекомендациями по уходу за младенцем. Кроме того, инициативой предусматривается организация системы обратной связи посредством создания специализированной платформы, на которой родители смогут оставлять отзывы и предложения по корректировке перечня товаров, что позволит оперативно адаптировать программу в соответствии с реальными потребностями семей. В письме отмечается, что в настоящее время совершенствование мер государственной поддержки семей с новорожденными детьми является одним из наиболее важных национальных приоритетов, обозначенных президентом России, и в качестве одной из мер поддержки могло бы стать федеральное внедрение, расширение и улучшение программы предоставления подарочных комплектов детских принадлежностей, реализуемая в отдельных регионах России. Реализация данных предложений, по мнению Лантратовой, будет способствовать повышению уровня социальной поддержки семей с детьми, обеспечению молодых родителей качественными и востребованными товарами для новорожденных, а также станет важным инструментом демографической политики РФ, направленной на стимулирование рождаемости и укрепление института семьи.

https://ria.ru/20250324/mironov-2006839382.html

https://ria.ru/20250607/gosduma-2021455053.html

https://ria.ru/20250707/gosduma-2027569938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, санкт-петербург, яна лантратова, госдума рф