https://ria.ru/20250708/nikitin-2027899374.html

Никитин намерен использовать опыт транспортников от СССР до России

Никитин намерен использовать опыт транспортников от СССР до России - РИА Новости, 08.07.2025

Никитин намерен использовать опыт транспортников от СССР до России

Новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что будет использовать опыт транспортников разного времени: от СССР до России. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:17:00+03:00

2025-07-08T14:17:00+03:00

2025-07-08T14:17:00+03:00

россия

ссср

новгородская область

андрей никитин (политик)

владимир путин

госдума рф

министерство транспорта рф (минтранс россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027887340_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_14348ac0e7ed20847a2d1dc7cc7d40fd.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что будет использовать опыт транспортников разного времени: от СССР до России. "Я благодарен абсолютно всем руководителям транспортной отрасли, которые работали и в Советское время, работали уже в России современной, все это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли всегда пригождался и будет пригождаться", - сказал Никитин в Госдуме. Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ. Ему 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область. Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Также глава государства отмечал, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта РФ при поддержке парламента.

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027637988.html

россия

ссср

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ссср, новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, госдума рф, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество