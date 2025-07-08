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Никитин намерен использовать опыт транспортников от СССР до России - РИА Новости, 08.07.2025
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14:17 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/nikitin-2027899374.html
Никитин намерен использовать опыт транспортников от СССР до России
Никитин намерен использовать опыт транспортников от СССР до России - РИА Новости, 08.07.2025
Никитин намерен использовать опыт транспортников от СССР до России
Новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что будет использовать опыт транспортников разного времени: от СССР до России. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:17:00+03:00
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россия
ссср
новгородская область
андрей никитин (политик)
владимир путин
госдума рф
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что будет использовать опыт транспортников разного времени: от СССР до России. "Я благодарен абсолютно всем руководителям транспортной отрасли, которые работали и в Советское время, работали уже в России современной, все это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли всегда пригождался и будет пригождаться", - сказал Никитин в Госдуме. Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ. Ему 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область. Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Также глава государства отмечал, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта РФ при поддержке парламента.
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россия, ссср, новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, госдума рф, министерство транспорта рф (минтранс россии), общество
Россия, СССР, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Госдума РФ, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Общество
Никитин намерен использовать опыт транспортников от СССР до России

Никитин заявил о намерении использовать опыт транспортников от СССР до России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Андрей Никитин во время пресс-подхода после назначения на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр транспорта РФ Андрей Никитин во время пресс-подхода после назначения на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр транспорта РФ Андрей Никитин во время пресс-подхода после назначения на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что будет использовать опыт транспортников разного времени: от СССР до России.
«
"Я благодарен абсолютно всем руководителям транспортной отрасли, которые работали и в Советское время, работали уже в России современной, все это достойные люди, опыт которых на благо транспортной отрасли всегда пригождался и будет пригождаться", - сказал Никитин в Госдуме.
Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ. Ему 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область.
Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Также глава государства отмечал, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта РФ при поддержке парламента.
И.о. министра транспорта Российской Федерации Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Андрея Никитина
7 июля, 12:41
 
РоссияСССРНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Владимир ПутинГосдума РФМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
 
 
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