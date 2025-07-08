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Никитин назвал использование ИИ в транспортной сфере приоритетом - РИА Новости, 08.07.2025
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14:13 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/nikitin-2027897523.html
Никитин назвал использование ИИ в транспортной сфере приоритетом
Никитин назвал использование ИИ в транспортной сфере приоритетом - РИА Новости, 08.07.2025
Никитин назвал использование ИИ в транспортной сфере приоритетом
Использование искусственного интеллекта в области транспортной безопасности является приоритетом, это вопрос национальных целей, заявил новый глава Минтранса... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:13:00+03:00
2025-07-08T14:13:00+03:00
россия
андрей никитин (политик)
госдума рф
технологии
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Использование искусственного интеллекта в области транспортной безопасности является приоритетом, это вопрос национальных целей, заявил новый глава Минтранса России Андрей Никитин. "Искусственный интеллект внедряется во всех сегментах транспортной отрасли, где он в приоритете: это транспортная безопасность, это распознавание внештатных ситуаций, нетипичного поведения, это вопрос национальных целей", - сказал он, выступая в Госдуме. Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ. Ему 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область. В понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Также глава государства отмечал, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта при поддержке парламента.
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россия, андрей никитин (политик), госдума рф, технологии, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Андрей Никитин (политик), Госдума РФ, Технологии, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Никитин назвал использование ИИ в транспортной сфере приоритетом

Никитин: искусственный интеллект в транспортной сфере является приоритетом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Никитин
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Андрей Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Использование искусственного интеллекта в области транспортной безопасности является приоритетом, это вопрос национальных целей, заявил новый глава Минтранса России Андрей Никитин.
"Искусственный интеллект внедряется во всех сегментах транспортной отрасли, где он в приоритете: это транспортная безопасность, это распознавание внештатных ситуаций, нетипичного поведения, это вопрос национальных целей", - сказал он, выступая в Госдуме.
Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ. Ему 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область.
В понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Также глава государства отмечал, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта при поддержке парламента.
Новый логотип МТС - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
МТС запустила первый в России ИИ-агент
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РоссияАндрей Никитин (политик)Госдума РФТехнологииМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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