https://ria.ru/20250708/nikitin-2027897523.html

Никитин назвал использование ИИ в транспортной сфере приоритетом

Никитин назвал использование ИИ в транспортной сфере приоритетом - РИА Новости, 08.07.2025

Никитин назвал использование ИИ в транспортной сфере приоритетом

Использование искусственного интеллекта в области транспортной безопасности является приоритетом, это вопрос национальных целей, заявил новый глава Минтранса... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:13:00+03:00

2025-07-08T14:13:00+03:00

2025-07-08T14:13:00+03:00

россия

андрей никитин (политик)

госдума рф

технологии

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Использование искусственного интеллекта в области транспортной безопасности является приоритетом, это вопрос национальных целей, заявил новый глава Минтранса России Андрей Никитин. "Искусственный интеллект внедряется во всех сегментах транспортной отрасли, где он в приоритете: это транспортная безопасность, это распознавание внештатных ситуаций, нетипичного поведения, это вопрос национальных целей", - сказал он, выступая в Госдуме. Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ. Ему 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, до этого возглавлял Новгородскую область. В понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Также глава государства отмечал, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта при поддержке парламента.

https://ria.ru/20250707/mts-2027568367.html

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россия, андрей никитин (политик), госдума рф, технологии, министерство транспорта рф (минтранс россии)