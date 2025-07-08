Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса
ГД единогласно утвердила Никитина на должность министра транспорта
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности министра транспорта России Андрей Никитин на пленарном заседании Государственной думы России
Исполняющий обязанности министра транспорта России Андрей Никитин на пленарном заседании Государственной думы России
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума единогласно утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта.
За его назначение проголосовали 408 человек.
Выступая перед депутатами, Никитин обозначил приоритеты ведомства: комфорт и удобство многодетных семей, благополучие и безопасность ветеранов СВО, решение проблем с коллапсами в аэропортах, использование искусственного интеллекта в сфере транспортной безопасности.
Кроме того, он пообещал представить технико-экономические обоснования для ВСМ к весне 2026 года.
Накануне Владимир Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Он отметил, что поддержит его кандидатуру при одобрении парламента.
Что известно о Никитине
- Он родился в Москве в 1979-м, окончил Государственный университет управления.
- Имеет ученую степень доктора экономических наук.
- В 2000-2010-х годах работал на различных, в том числе руководящих, должностях в коммерческих организациях.
- С 2011 по 2017-й — гендиректор Агентства стратегических инициатив.
- С февраля 2017 по февраль 2025-го — губернатор Новгородской области.
- Затем был назначен на должность замминистра транспорта.