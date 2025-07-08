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Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса - РИА Новости, 08.07.2025
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13:20 08.07.2025 (обновлено: 14:52 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/nikitin-2027880651.html
Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса
Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса - РИА Новости, 08.07.2025
Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса
Госдума единогласно утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:20:00+03:00
2025-07-08T14:52:00+03:00
политика
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума единогласно утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта.За его назначение проголосовали 408 человек.Выступая перед депутатами, Никитин обозначил приоритеты ведомства: комфорт и удобство многодетных семей, благополучие и безопасность ветеранов СВО, решение проблем с коллапсами в аэропортах, использование искусственного интеллекта в сфере транспортной безопасности.Кроме того, он пообещал представить технико-экономические обоснования для ВСМ к весне 2026 года.Накануне Владимир Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Он отметил, что поддержит его кандидатуру при одобрении парламента.Что известно о Никитине
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политика, россия, андрей никитин (политик), госдума рф, новгородская область, владимир путин, михаил мишустин, москва, государственный университет управления
Политика, Россия, Андрей Никитин (политик), Госдума РФ, Новгородская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Москва, Государственный университет управления
Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса

ГД единогласно утвердила Никитина на должность министра транспорта

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности министра транспорта России Андрей Никитин на пленарном заседании Государственной думы России
Исполняющий обязанности министра транспорта России Андрей Никитин на пленарном заседании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Исполняющий обязанности министра транспорта России Андрей Никитин на пленарном заседании Государственной думы России
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума единогласно утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта.
За его назначение проголосовали 408 человек.
Выступая перед депутатами, Никитин обозначил приоритеты ведомства: комфорт и удобство многодетных семей, благополучие и безопасность ветеранов СВО, решение проблем с коллапсами в аэропортах, использование искусственного интеллекта в сфере транспортной безопасности.
Кроме того, он пообещал представить технико-экономические обоснования для ВСМ к весне 2026 года.
Накануне Владимир Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Он отметил, что поддержит его кандидатуру при одобрении парламента.

Что известно о Никитине

  • Он родился в Москве в 1979-м, окончил Государственный университет управления.
  • Имеет ученую степень доктора экономических наук.
  • В 2000-2010-х годах работал на различных, в том числе руководящих, должностях в коммерческих организациях.
  • С 2011 по 2017-й — гендиректор Агентства стратегических инициатив.
  • С февраля 2017 по февраль 2025-го — губернатор Новгородской области.
  • Затем был назначен на должность замминистра транспорта.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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ПолитикаРоссияАндрей Никитин (политик)Госдума РФНовгородская областьВладимир ПутинМихаил МишустинМоскваГосударственный университет управления
 
 
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