https://ria.ru/20250708/nikitin-2027880651.html

Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса

Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса - РИА Новости, 08.07.2025

Госдума утвердила Никитина на должность главы Минтранса

Госдума единогласно утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:20:00+03:00

2025-07-08T13:20:00+03:00

2025-07-08T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Госдума единогласно утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта.За его назначение проголосовали 408 человек.Выступая перед депутатами, Никитин обозначил приоритеты ведомства: комфорт и удобство многодетных семей, благополучие и безопасность ветеранов СВО, решение проблем с коллапсами в аэропортах, использование искусственного интеллекта в сфере транспортной безопасности.Кроме того, он пообещал представить технико-экономические обоснования для ВСМ к весне 2026 года.Накануне Владимир Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта. Он отметил, что поддержит его кандидатуру при одобрении парламента.Что известно о Никитине

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027639523.html

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