https://ria.ru/20250708/nikitin-2027868838.html

Никитин назвал комфорт и удобство многодетных семей приоритетом Минтранса

Никитин назвал комфорт и удобство многодетных семей приоритетом Минтранса - РИА Новости, 08.07.2025

Никитин назвал комфорт и удобство многодетных семей приоритетом Минтранса

Комфорт и удобство многодетных семей является задачей, на которой необходимо сфокусироваться в области транспорта, заявил исполняющий обязанности министра... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:44:00+03:00

2025-07-08T12:44:00+03:00

2025-07-08T13:06:00+03:00

госдума рф

общество

россия

андрей никитин (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027856710_0:218:3014:1913_1920x0_80_0_0_017826c3ff4f0c59c3e1758e2938a1b0.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комфорт и удобство многодетных семей является задачей, на которой необходимо сфокусироваться в области транспорта, заявил исполняющий обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин."Особый фокус здесь - это удобство для семей, удобство для многодетных семей... Надо понимать, что мы, конечно, задолжали нашим многодетным семьям. Их удобство, удобство их перемещения в российском транспорте, комфорт - это та задача, на которой мы должны фокусировать свое внимание", - сказал Никитин в Госдуме, где его рассматривают на пост главы Минтранса.Он добавил, что этой темой необходимо заниматься, несмотря ни на какие бюджетные ограничения.Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта. Как сообщала пресс-служба Госдумы, его встречи с пятью политическими фракциями ГД завершились. Комитет Госдумы по транспорту во вторник поддержал кандидатуру Никитина.

https://ria.ru/20250708/volodin-2027869317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество, россия, андрей никитин (политик)