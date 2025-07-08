https://ria.ru/20250708/nikitin-2027868838.html
Никитин назвал комфорт и удобство многодетных семей приоритетом Минтранса
Никитин назвал комфорт и удобство многодетных семей приоритетом Минтранса - РИА Новости, 08.07.2025
Никитин назвал комфорт и удобство многодетных семей приоритетом Минтранса
Комфорт и удобство многодетных семей является задачей, на которой необходимо сфокусироваться в области транспорта, заявил исполняющий обязанности министра... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:44:00+03:00
2025-07-08T12:44:00+03:00
2025-07-08T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комфорт и удобство многодетных семей является задачей, на которой необходимо сфокусироваться в области транспорта, заявил исполняющий обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин."Особый фокус здесь - это удобство для семей, удобство для многодетных семей... Надо понимать, что мы, конечно, задолжали нашим многодетным семьям. Их удобство, удобство их перемещения в российском транспорте, комфорт - это та задача, на которой мы должны фокусировать свое внимание", - сказал Никитин в Госдуме, где его рассматривают на пост главы Минтранса.Он добавил, что этой темой необходимо заниматься, несмотря ни на какие бюджетные ограничения.Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта. Как сообщала пресс-служба Госдумы, его встречи с пятью политическими фракциями ГД завершились. Комитет Госдумы по транспорту во вторник поддержал кандидатуру Никитина.
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госдума рф, общество, россия, андрей никитин (политик)
Госдума РФ, Общество, Россия, Андрей Никитин (политик)
Никитин назвал комфорт и удобство многодетных семей приоритетом Минтранса
Никитин: в сфере транспорта надо фокусироваться на комфорте многодетных семей