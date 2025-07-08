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Госдума может рассмотреть проект о назначении главы Минтранса во вторник
Госдума может рассмотреть проект о назначении главы Минтранса во вторник - РИА Новости, 08.07.2025
Госдума может рассмотреть проект о назначении главы Минтранса во вторник
Совет Госдумы включил в проект порядка работы палаты на вторник вопрос о рассмотрении проекта постановления об утверждении Андрея Никитина министром транспорта... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:34:00+03:00
2025-07-08T11:34:00+03:00
2025-07-08T11:46:00+03:00
политика
михаил мишустин
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андрей никитин (политик)
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вячеслав володин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Госдумы включил в проект порядка работы палаты на вторник вопрос о рассмотрении проекта постановления об утверждении Андрея Никитина министром транспорта РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Решением Совета Государственной Думы в проект порядка работы ГД на сегодняшний день включен вопрос о рассмотрении проекта постановления "Об утверждении Никитина А.С. Министром транспорта Российской Федерации", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.В пресс-службе отметили, что вопрос будет рассмотрен депутатами на пленарном заседании.Ранее комитет ГД по транспорту рекомендовал представленную председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуру к утверждению на должность федерального министра.
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Госдума может рассмотреть проект о назначении главы Минтранса во вторник
ГД может рассмотреть проект о назначении Никитина главой Минтранса во вторник