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Госдума может рассмотреть проект о назначении главы Минтранса во вторник

Госдума может рассмотреть проект о назначении главы Минтранса во вторник - РИА Новости, 08.07.2025

Госдума может рассмотреть проект о назначении главы Минтранса во вторник

Совет Госдумы включил в проект порядка работы палаты на вторник вопрос о рассмотрении проекта постановления об утверждении Андрея Никитина министром транспорта... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:34:00+03:00

2025-07-08T11:34:00+03:00

2025-07-08T11:46:00+03:00

политика

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Госдумы включил в проект порядка работы палаты на вторник вопрос о рассмотрении проекта постановления об утверждении Андрея Никитина министром транспорта РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Решением Совета Государственной Думы в проект порядка работы ГД на сегодняшний день включен вопрос о рассмотрении проекта постановления "Об утверждении Никитина А.С. Министром транспорта Российской Федерации", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.В пресс-службе отметили, что вопрос будет рассмотрен депутатами на пленарном заседании.Ранее комитет ГД по транспорту рекомендовал представленную председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуру к утверждению на должность федерального министра.

https://rsport.ria.ru/20250707/starovoyt-2027755332.html

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политика, михаил мишустин, госдума рф, андрей никитин (политик), россия, вячеслав володин