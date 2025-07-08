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Госдума может рассмотреть проект о назначении главы Минтранса во вторник - РИА Новости, 08.07.2025
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11:34 08.07.2025 (обновлено: 11:46 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/nikitin-2027854358.html
Госдума может рассмотреть проект о назначении главы Минтранса во вторник
Госдума может рассмотреть проект о назначении главы Минтранса во вторник - РИА Новости, 08.07.2025
Госдума может рассмотреть проект о назначении главы Минтранса во вторник
Совет Госдумы включил в проект порядка работы палаты на вторник вопрос о рассмотрении проекта постановления об утверждении Андрея Никитина министром транспорта... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:34:00+03:00
2025-07-08T11:46:00+03:00
политика
михаил мишустин
госдума рф
андрей никитин (политик)
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Госдумы включил в проект порядка работы палаты на вторник вопрос о рассмотрении проекта постановления об утверждении Андрея Никитина министром транспорта РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Решением Совета Государственной Думы в проект порядка работы ГД на сегодняшний день включен вопрос о рассмотрении проекта постановления "Об утверждении Никитина А.С. Министром транспорта Российской Федерации", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.В пресс-службе отметили, что вопрос будет рассмотрен депутатами на пленарном заседании.Ранее комитет ГД по транспорту рекомендовал представленную председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуру к утверждению на должность федерального министра.
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политика, михаил мишустин, госдума рф, андрей никитин (политик), россия, вячеслав володин
Политика, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Андрей Никитин (политик), Россия, Вячеслав Володин
Госдума может рассмотреть проект о назначении главы Минтранса во вторник

ГД может рассмотреть проект о назначении Никитина главой Минтранса во вторник

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Госдумы включил в проект порядка работы палаты на вторник вопрос о рассмотрении проекта постановления об утверждении Андрея Никитина министром транспорта РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Решением Совета Государственной Думы в проект порядка работы ГД на сегодняшний день включен вопрос о рассмотрении проекта постановления "Об утверждении Никитина А.С. Министром транспорта Российской Федерации", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
В пресс-службе отметили, что вопрос будет рассмотрен депутатами на пленарном заседании.
Ранее комитет ГД по транспорту рекомендовал представленную председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуру к утверждению на должность федерального министра.
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ПолитикаМихаил МишустинГосдума РФАндрей Никитин (политик)РоссияВячеслав Володин
 
 
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