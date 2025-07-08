https://ria.ru/20250708/nauka-2027694540.html

В Сибири создали из отходов высокопрочное стекло для космонавтики

В Сибири создали из отходов высокопрочное стекло для космонавтики - РИА Новости, 08.07.2025

В Сибири создали из отходов высокопрочное стекло для космонавтики

Получить высокопрочное стекло для строительства и космоса, применяя отходы горнодобывающей промышленности, смогли ученые СФУ в составе исследовательского... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T07:00:00+03:00

2025-07-08T07:00:00+03:00

2025-07-08T07:00:00+03:00

наука

сибирский федеральный университет

российская академия наук

технологии

наука

российские инновации

технологическое лидерство

красноярск

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Получить высокопрочное стекло для строительства и космоса, применяя отходы горнодобывающей промышленности, смогли ученые СФУ в составе исследовательского коллектива. Такая замена чистых химических веществ, необходимых при производстве, способна удешевить готовую продукцию. Результаты представлены в издании "Журнал СФУ. Химия".Стекла — тип материалов, химическая структура которых не упорядочена, как, например, в минералах. В бытовых оконных стеклах нет кристаллов, что обуславливает их хрупкость. В строительной промышленности и для производства кораблей, ракет и самолетов используется не аморфное стекло, а так называемые стеклокристаллические материалы (ситаллы) с повышенной прочностью и износостойкостью. Улучшение эксплуатационных характеристик происходит из-за частичного перехода неструктурированного расплава в мелкие кристаллы, которые "армируют" аморфный материал."В настоящее время стеклокристаллические материалы получают плавлением порошковых чистых оксидных материалов (SiO2, MgO, Al2O3 и пр.) при высоких температурах. При этом процессы их очистки от примесей (прежде всего от красящих окислов) длительны и энергоемки. Кроме того, запасы рудного сырья, отвечающие требованиям сырьевых материалов для стекольной промышленности, истощаются с течением времени", — отметили специалисты в публикации.Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) вместе с коллегами из Института космических технологий КНЦ СО РАН предложили использовать отходы горной промышленности вместо очищенных реагентов для производства стеклокристаллических материалов. Такая замена исходных реагентов позволила не только получить качественный продукт, но и снизить энергозатраты на процесс плавки из-за понижения требуемой температуры спекания веществ.Согласно тексту публикации, в лабораторных экспериментах ученые получили материал, прозрачный для видимого и инфракрасного излучения, что может быть необходимо при изготовлении посуды для химического анализа. В качестве исходных материалов исследователи использовали породы, содержащие известняк и дунит – минерал, который широко используется для строительства банных печей. Этот минерал встречается в природе в черном или темно-зеленом цвете, который, благодаря технологии изготовления стекла, теряется в процессе переработки.Преимущество технологии — возможность регулирования химического состава расплава с выведением красящих окислов металлов в металлическую фазу в процессе восстановительного плавления, отмечено в публикации.

https://ri.ria.ru/20250215/nauka-1999428659.html

https://ria.ru/20250617/nauka-2023067082.html

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наука, сибирский федеральный университет, российская академия наук, технологии, российские инновации, технологическое лидерство, красноярск, университетская наука