https://ria.ru/20250708/nauka-2027137093.html
Ученые нашли в мухе важный белок для борьбы с болезнями мозга
Ученые нашли в мухе важный белок для борьбы с болезнями мозга - РИА Новости, 08.07.2025
Ученые нашли в мухе важный белок для борьбы с болезнями мозга
Ученые Института биологии гена РАН и их международные коллеги открыли в мозге мухи-дрозофилы новый белок Vostok, который регулирует пространственную организацию РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:00:00+03:00
2025-07-08T09:00:00+03:00
2025-07-08T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
москва
сша
институт биологии гена
российская академия наук
принстонский университет
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ученые Института биологии гена РАН и их международные коллеги открыли в мозге мухи-дрозофилы новый белок Vostok, который регулирует пространственную организацию ДНК в нейронах и может стать инструментом для терапии наследственных неврологических заболеваний. Об этом РИА Новости сообщили в Российском научном фонде (РНФ).Открытый исследователями белок связывается с определенными участками ДНК и образует на ней петли, необходимые для правильной работы генов, в частности, тех, которые контролируют развитие нервной системы.Как отметили эксперты научного фонда, ДНК в ядрах клеток имеет сложную трехмерную структуру, от которой зависит активность разных генов. Однако оставалось не до конца ясным, как именно контролируется образование петель ДНК, которые позволяют регуляторным белкам сближаться с нужными генами и тем самым изменять их активность.С помощью компьютерного анализа ученые Института биологии гена РАН (Москва) и Принстонского университета (США) обнаружили в геноме нейронов мухи-дрозофилы короткую повторяющуюся последовательность, которая чаще всего встречается в участках, предположительно вовлеченных в образование петель, и установили, что с ней связывается новый белок.В схематичном виде петли ДНК обозначаются в виде дуги, которая напоминает траекторию полета ракеты. Поэтому авторы назвали новый белок Vostok (в честь первого пилотируемого космического аппарата. — Прим. ред.).Чтобы выяснить функции этого белка, ученые с помощью метода редактирования генов CRISPR-Cas9 создали мутантных личинок, у которых ген Vostok был "выключен". Оказалось, что в ДНК таких дрозофил петель стало на семь процентов меньше."Наше исследование подтверждает, что трехмерная укладка ДНК строго контролируется с помощью ДНК-связывающих белков, одним из которых оказался Vostok", — рассказал руководитель группы биологии хроматина Института биологии гена РАН Максим Ерохин, слова которого приводятся в сообщении.По его мнению, понимание того, как формируются петли в молекуле ДНК, открывает новые возможности для генной терапии. Например, поняв, как управлять петлеобразованием, ученые в будущем смогут корректировать работу генов при наследственных заболеваниях нервной системы"Так как при мутации в генах Vostok и GAF теряется только около 15 процентов петель ДНК, в геноме дрозофилы должны существовать другие белки со схожими свойствами. Поиск таких белков — одна из наших будущих задач", — приводятся в сообщении слова руководителя группы эпигенетики Института биологии гена РАН Дарьи Четвериной.В перспективе ученые также планируют работать над возможностью направленного создания петель ДНК с помощью белка Vostok при наработке его в клетках человека.Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Molecular Cell.
https://ria.ru/20250421/nauka-2011812776.html
https://ri.ria.ru/20241007/nauka-1976216316.html
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наука, университетская наука, москва, сша, институт биологии гена, российская академия наук, принстонский университет, российский научный фонд, генетика, днк, нервная система
Наука, Наука, Университетская наука, Москва, США, Институт биологии гена, Российская академия наук, Принстонский университет, Российский научный фонд, генетика, ДНК, Нервная система
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ученые Института биологии гена РАН и их международные коллеги открыли в мозге мухи-дрозофилы новый белок Vostok, который регулирует пространственную организацию ДНК в нейронах и может стать инструментом для терапии наследственных неврологических заболеваний. Об этом РИА Новости сообщили в Российском научном фонде (РНФ).
Открытый исследователями белок связывается с определенными участками ДНК и образует на ней петли, необходимые для правильной работы генов, в частности, тех, которые контролируют развитие нервной системы.
Как отметили эксперты научного фонда, ДНК в ядрах клеток имеет сложную трехмерную структуру, от которой зависит активность разных генов. Однако оставалось не до конца ясным, как именно контролируется образование петель ДНК, которые позволяют регуляторным белкам сближаться с нужными генами и тем самым изменять их активность.
С помощью компьютерного анализа ученые Института биологии гена РАН (Москва) и Принстонского университета (США) обнаружили в геноме нейронов мухи-дрозофилы короткую повторяющуюся последовательность, которая чаще всего встречается в участках, предположительно вовлеченных в образование петель, и установили, что с ней связывается новый белок.
В схематичном виде петли ДНК обозначаются в виде дуги, которая напоминает траекторию полета ракеты. Поэтому авторы назвали новый белок Vostok (в честь первого пилотируемого космического аппарата. — Прим. ред.).
Чтобы выяснить функции этого белка, ученые с помощью метода редактирования генов CRISPR-Cas9 создали мутантных личинок, у которых ген Vostok был "выключен". Оказалось, что в ДНК таких дрозофил петель стало на семь процентов меньше.
«
"Наше исследование подтверждает, что трехмерная укладка ДНК строго контролируется с помощью ДНК-связывающих белков, одним из которых оказался Vostok", — рассказал руководитель группы биологии хроматина Института биологии гена РАН Максим Ерохин, слова которого приводятся в сообщении.
По его мнению, понимание того, как формируются петли в молекуле ДНК, открывает новые возможности для генной терапии. Например, поняв, как управлять петлеобразованием, ученые в будущем смогут корректировать работу генов при наследственных заболеваниях нервной системы
"Так как при мутации в генах Vostok и GAF теряется только около 15 процентов петель ДНК, в геноме дрозофилы должны существовать другие белки со схожими свойствами. Поиск таких белков — одна из наших будущих задач", — приводятся в сообщении слова руководителя группы эпигенетики Института биологии гена РАН Дарьи Четвериной.
В перспективе ученые также планируют работать над возможностью направленного создания петель ДНК с помощью белка Vostok при наработке его в клетках человека.
Результаты исследования, поддержанного
грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы
в журнале Molecular Cell.