https://ria.ru/20250708/mvd-2027853392.html

В Петербурге один водитель избил другого за резкое торможение

В Петербурге один водитель избил другого за резкое торможение - РИА Новости, 08.07.2025

В Петербурге один водитель избил другого за резкое торможение

Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя, избившего оппонента за слишком резкое торможение, пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщила... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:32:00+03:00

2025-07-08T11:32:00+03:00

2025-07-08T12:25:00+03:00

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя, избившего оппонента за слишком резкое торможение, пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в понедельник в дежурную часть полиции поступило сообщение об избиении мужчины на перекрестке Светлановского проспекта и проспекта Просвещения. Позднее в полицию пришла телефонограмма из медучреждения о госпитализации 34-летнего мужчины в тяжелом состоянии с различными травмами. По словам пострадавшего, его избил водитель, возмущенный тем, что тот резко затормозил, уточняют в ГУМВД. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ). "Уже вечером у дома 74 по проспекту Просвещения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицией по горячим следам задержан несдержанный автолюбитель, 22-летний молодой человек", – говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, добавили в полиции.

https://ria.ru/20250708/peterburg-2027851842.html

https://ria.ru/20240918/izbienie-1973411685.html

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происшествия, россия, санкт-петербург