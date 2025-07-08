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В Петербурге один водитель избил другого за резкое торможение - РИА Новости, 08.07.2025
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11:32 08.07.2025 (обновлено: 12:25 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/mvd-2027853392.html
В Петербурге один водитель избил другого за резкое торможение
В Петербурге один водитель избил другого за резкое торможение - РИА Новости, 08.07.2025
В Петербурге один водитель избил другого за резкое торможение
Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя, избившего оппонента за слишком резкое торможение, пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщила... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:32:00+03:00
2025-07-08T12:25:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя, избившего оппонента за слишком резкое торможение, пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в понедельник в дежурную часть полиции поступило сообщение об избиении мужчины на перекрестке Светлановского проспекта и проспекта Просвещения. Позднее в полицию пришла телефонограмма из медучреждения о госпитализации 34-летнего мужчины в тяжелом состоянии с различными травмами. По словам пострадавшего, его избил водитель, возмущенный тем, что тот резко затормозил, уточняют в ГУМВД. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ). "Уже вечером у дома 74 по проспекту Просвещения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицией по горячим следам задержан несдержанный автолюбитель, 22-летний молодой человек", – говорится в сообщении. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, добавили в полиции.
https://ria.ru/20250708/peterburg-2027851842.html
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россия
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге один водитель избил другого за резкое торможение

МВД: в Петербурге один водитель избил другого за резкое торможение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль ДПС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя, избившего оппонента за слишком резкое торможение, пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в понедельник в дежурную часть полиции поступило сообщение об избиении мужчины на перекрестке Светлановского проспекта и проспекта Просвещения. Позднее в полицию пришла телефонограмма из медучреждения о госпитализации 34-летнего мужчины в тяжелом состоянии с различными травмами.
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По словам пострадавшего, его избил водитель, возмущенный тем, что тот резко затормозил, уточняют в ГУМВД. Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ).
"Уже вечером у дома 74 по проспекту Просвещения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицией по горячим следам задержан несдержанный автолюбитель, 22-летний молодой человек", – говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, добавили в полиции.
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