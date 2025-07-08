https://ria.ru/20250708/moskva-2027960967.html

Более 150 пар заключили брак на фестивале "Россия. Соединяя сердца"

Более 150 пар заключили брак на фестивале "Россия. Соединяя сердца" - РИА Новости, 08.07.2025

Более 150 пар заключили брак на фестивале "Россия. Соединяя сердца"

Второй всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" стартовал в Москве, в Национальном центре "Россия", 8 июля на фестивале одновременно... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:39:00+03:00

2025-07-08T16:39:00+03:00

2025-07-08T18:40:00+03:00

общество

россия

сергей кириенко

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027959629_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e8202506006623a789bdd4c4737fa202.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Второй всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" стартовал в Москве, в Национальном центре "Россия", 8 июля на фестивале одновременно зарегистрировали брак более 150 пар, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль проходит в столице во второй раз. В 2024 году на международной выставке-форуме "Россия" одновременно прошла регистрация 151 пары. В этом году в День семьи, любви и верности в Национальном центре "Россия" прошла регистрация брака сразу 152 пар молодоженов, всего за дни фестиваля создадутся 206 новых семей. "Хочу пожелать вам, чтобы любовь, взаимоуважение, взаимопомощь, взаимную поддержку вы пронесли через всю свою жизнь. <…> В День семьи, любви и верности больше всего свадеб в России происходит", — сказал на церемонии бракосочетания первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что счастье России зависит от того, насколько счастлива каждая из семей в стране.

https://ria.ru/20250623/semya-1882525592.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с фестиваля "Россия. Соединяя сердца" в Москве Более 150 пар заключили брак в День семьи, любви и верности на фестивале "Россия. Соединяя сердца", стартовавшем в Москве, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-08T16:39 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей кириенко