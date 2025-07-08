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Более 150 пар заключили брак на фестивале "Россия. Соединяя сердца"
Более 150 пар заключили брак на фестивале "Россия. Соединяя сердца" - РИА Новости, 08.07.2025
Более 150 пар заключили брак на фестивале "Россия. Соединяя сердца"
Второй всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" стартовал в Москве, в Национальном центре "Россия", 8 июля на фестивале одновременно... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:39:00+03:00
2025-07-08T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Второй всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" стартовал в Москве, в Национальном центре "Россия", 8 июля на фестивале одновременно зарегистрировали брак более 150 пар, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль проходит в столице во второй раз. В 2024 году на международной выставке-форуме "Россия" одновременно прошла регистрация 151 пары. В этом году в День семьи, любви и верности в Национальном центре "Россия" прошла регистрация брака сразу 152 пар молодоженов, всего за дни фестиваля создадутся 206 новых семей. "Хочу пожелать вам, чтобы любовь, взаимоуважение, взаимопомощь, взаимную поддержку вы пронесли через всю свою жизнь. <…> В День семьи, любви и верности больше всего свадеб в России происходит", — сказал на церемонии бракосочетания первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что счастье России зависит от того, насколько счастлива каждая из семей в стране.
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Кадры с фестиваля "Россия. Соединяя сердца" в Москве
Более 150 пар заключили брак в День семьи, любви и верности на фестивале "Россия. Соединяя сердца", стартовавшем в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-08T16:39
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общество, россия, сергей кириенко
Общество, Россия, Сергей Кириенко, Хорошие новости
Более 150 пар заключили брак на фестивале "Россия. Соединяя сердца"
Более 150 пар заключили брак в День семьи на фестивале "Россия. Соединяя сердца"