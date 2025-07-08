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Никитин назвал безопасность ветеранов СВО одним из приоритетов Минтранса - РИА Новости, 08.07.2025
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13:20 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/mintrans-2027880493.html
Никитин назвал безопасность ветеранов СВО одним из приоритетов Минтранса
Никитин назвал безопасность ветеранов СВО одним из приоритетов Минтранса - РИА Новости, 08.07.2025
Никитин назвал безопасность ветеранов СВО одним из приоритетов Минтранса
Благополучие и безопасность ветеранов специальной военной операции на транспорте является одним из приоритетов Минтранса РФ, заявил исполняющий обязанности... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:20:00+03:00
2025-07-08T13:20:00+03:00
политика
россия
андрей никитин (политик)
михаил мишустин
госдума рф
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Благополучие и безопасность ветеранов специальной военной операции на транспорте является одним из приоритетов Минтранса РФ, заявил исполняющий обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин. "В приоритетном фокусе благополучие и безопасность ветеранов специальной военной операции. Несмотря на травмы, которые они получают, им должно быть комфортно в наших поездах, самолетах, автобусах. Это важнейший наш приоритет и наш долг", - сказал Никитин в Госдуме, где его рассматривают на пост главы Минтранса. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта. Как сообщала пресс-служба Госдумы, его встречи с пятью политическими фракциями ГД завершились. Комитет Госдумы по транспорту во вторник поддержал кандидатуру Никитина.
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политика, россия, андрей никитин (политик), михаил мишустин, госдума рф, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Политика, Россия, Андрей Никитин (политик), Михаил Мишустин, Госдума РФ, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Никитин назвал безопасность ветеранов СВО одним из приоритетов Минтранса

И.о. главы Минтранса Никитин назвал среди приоритетов безопасность ветеранов СВО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин
Исполняющий обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Исполняющий обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Благополучие и безопасность ветеранов специальной военной операции на транспорте является одним из приоритетов Минтранса РФ, заявил исполняющий обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин.
"В приоритетном фокусе благополучие и безопасность ветеранов специальной военной операции. Несмотря на травмы, которые они получают, им должно быть комфортно в наших поездах, самолетах, автобусах. Это важнейший наш приоритет и наш долг", - сказал Никитин в Госдуме, где его рассматривают на пост главы Минтранса.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта. Как сообщала пресс-служба Госдумы, его встречи с пятью политическими фракциями ГД завершились. Комитет Госдумы по транспорту во вторник поддержал кандидатуру Никитина.
И.о. министра транспорта Российской Федерации Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Андрея Никитина
7 июля, 12:41
 
ПолитикаРоссияАндрей Никитин (политик)Михаил МишустинГосдума РФМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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