https://ria.ru/20250708/mintrans-2027880493.html

Никитин назвал безопасность ветеранов СВО одним из приоритетов Минтранса

Никитин назвал безопасность ветеранов СВО одним из приоритетов Минтранса - РИА Новости, 08.07.2025

Никитин назвал безопасность ветеранов СВО одним из приоритетов Минтранса

Благополучие и безопасность ветеранов специальной военной операции на транспорте является одним из приоритетов Минтранса РФ, заявил исполняющий обязанности... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:20:00+03:00

2025-07-08T13:20:00+03:00

2025-07-08T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Благополучие и безопасность ветеранов специальной военной операции на транспорте является одним из приоритетов Минтранса РФ, заявил исполняющий обязанности министра транспорта РФ Андрей Никитин. "В приоритетном фокусе благополучие и безопасность ветеранов специальной военной операции. Несмотря на травмы, которые они получают, им должно быть комфортно в наших поездах, самолетах, автобусах. Это важнейший наш приоритет и наш долг", - сказал Никитин в Госдуме, где его рассматривают на пост главы Минтранса. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта. Как сообщала пресс-служба Госдумы, его встречи с пятью политическими фракциями ГД завершились. Комитет Госдумы по транспорту во вторник поддержал кандидатуру Никитина.

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027637988.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, андрей никитин (политик), михаил мишустин, госдума рф, министерство транспорта рф (минтранс россии)