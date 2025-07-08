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Урсула фон дер Ляйен сделала новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 08.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 08.07.2025 (обновлено: 17:54 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/lyayen-2027874923.html
Урсула фон дер Ляйен сделала новое заявление о конфликте на Украине
Урсула фон дер Ляйен сделала новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 08.07.2025
Урсула фон дер Ляйен сделала новое заявление о конфликте на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в помощи России в конфликте на Украине. Ее слова передает издание Stern. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:05:00+03:00
2025-07-08T17:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
украина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в помощи России в конфликте на Украине. Ее слова передает издание Stern.Это заявление она сделала незадолго до готовящегося саммита между ЕС и КНР."Китай де-факто поддерживает военную экономику России", — утверждает она. По ее мнению, отношение Китая к конфликту станет решающим фактором в будущих отношениях между Брюсселем и Пекином.На прошлой неделе газета South China Morning Post писала, что конфликт на Украине остается одним из главных источников разногласий между Китаем и ЕС, который критикует КНР за якобы поставляемые России товары двойного назначения. Пекин отвергает эти обвинения, позиционируя себя как миротворца, считающего и Москву, и Киев партнерами.
https://ria.ru/20250708/tramp-2027846392.html
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в мире, россия, китай, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен сделала новое заявление о конфликте на Украине

Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в помощи России в конфликте на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в помощи России в конфликте на Украине. Ее слова передает издание Stern.
Это заявление она сделала незадолго до готовящегося саммита между ЕС и КНР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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Вчера, 11:03
"Китай де-факто поддерживает военную экономику России", — утверждает она.

По ее мнению, отношение Китая к конфликту станет решающим фактором в будущих отношениях между Брюсселем и Пекином.

На прошлой неделе газета South China Morning Post писала, что конфликт на Украине остается одним из главных источников разногласий между Китаем и ЕС, который критикует КНР за якобы поставляемые России товары двойного назначения. Пекин отвергает эти обвинения, позиционируя себя как миротворца, считающего и Москву, и Киев партнерами.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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Вчера, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКитайУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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