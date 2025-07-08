Урсула фон дер Ляйен сделала новое заявление о конфликте на Украине
Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в помощи России в конфликте на Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в помощи России в конфликте на Украине. Ее слова передает издание Stern.
Это заявление она сделала незадолго до готовящегося саммита между ЕС и КНР.
"Китай де-факто поддерживает военную экономику России", — утверждает она.
По ее мнению, отношение Китая к конфликту станет решающим фактором в будущих отношениях между Брюсселем и Пекином.
На прошлой неделе газета South China Morning Post писала, что конфликт на Украине остается одним из главных источников разногласий между Китаем и ЕС, который критикует КНР за якобы поставляемые России товары двойного назначения. Пекин отвергает эти обвинения, позиционируя себя как миротворца, считающего и Москву, и Киев партнерами.
По ее мнению, отношение Китая к конфликту станет решающим фактором в будущих отношениях между Брюсселем и Пекином.
На прошлой неделе газета South China Morning Post писала, что конфликт на Украине остается одним из главных источников разногласий между Китаем и ЕС, который критикует КНР за якобы поставляемые России товары двойного назначения. Пекин отвергает эти обвинения, позиционируя себя как миротворца, считающего и Москву, и Киев партнерами.