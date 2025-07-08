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Урсула фон дер Ляйен сделала новое заявление о конфликте на Украине

Урсула фон дер Ляйен сделала новое заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 08.07.2025

Урсула фон дер Ляйен сделала новое заявление о конфликте на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в помощи России в конфликте на Украине. Ее слова передает издание Stern. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:05:00+03:00

2025-07-08T13:05:00+03:00

2025-07-08T17:54:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Китай в помощи России в конфликте на Украине. Ее слова передает издание Stern.Это заявление она сделала незадолго до готовящегося саммита между ЕС и КНР."Китай де-факто поддерживает военную экономику России", — утверждает она. По ее мнению, отношение Китая к конфликту станет решающим фактором в будущих отношениях между Брюсселем и Пекином.На прошлой неделе газета South China Morning Post писала, что конфликт на Украине остается одним из главных источников разногласий между Китаем и ЕС, который критикует КНР за якобы поставляемые России товары двойного назначения. Пекин отвергает эти обвинения, позиционируя себя как миротворца, считающего и Москву, и Киев партнерами.

https://ria.ru/20250708/tramp-2027846392.html

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в мире, россия, китай, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия