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Фон дер Ляйен скрывает правду о вакцинах от коронавируса, заявил глава РФПИ

Фон дер Ляйен скрывает правду о вакцинах от коронавируса, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 08.07.2025

Фон дер Ляйен скрывает правду о вакцинах от коронавируса, заявил глава РФПИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T03:43:00+03:00

2025-07-08T03:43:00+03:00

2025-07-08T03:43:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скрывает правду о закупках ЕС вакцин против коронавирусной инфекции. В конце июня британская газета Financial Times писала, что ряд депутатов Европарламента инициируют голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии. В понедельник в Страсбурге на пленарной сессии ЕП прошли дебаты по вынесению вотума недоверия главе Еврокомиссии. Голосование по этому вопросу пройдет в четверг. "Пфайзергейт" (Pfizergate) реален... Просто факты. Урсула фон дер Ляйен скрывает правду", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда "противоречивых действий и скандалов". Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.

https://ria.ru/20241207/isk-1987919178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, страсбург, брюссель, урсула фон дер ляйен, кирилл дмитриев, альберт бурла, еврокомиссия, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз