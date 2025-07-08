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Фон дер Ляйен скрывает правду о вакцинах от коронавируса, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 08.07.2025
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03:43 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/lyayen-2027807020.html
Фон дер Ляйен скрывает правду о вакцинах от коронавируса, заявил глава РФПИ
Фон дер Ляйен скрывает правду о вакцинах от коронавируса, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 08.07.2025
Фон дер Ляйен скрывает правду о вакцинах от коронавируса, заявил глава РФПИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T03:43:00+03:00
2025-07-08T03:43:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скрывает правду о закупках ЕС вакцин против коронавирусной инфекции. В конце июня британская газета Financial Times писала, что ряд депутатов Европарламента инициируют голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии. В понедельник в Страсбурге на пленарной сессии ЕП прошли дебаты по вынесению вотума недоверия главе Еврокомиссии. Голосование по этому вопросу пройдет в четверг. "Пфайзергейт" (Pfizergate) реален... Просто факты. Урсула фон дер Ляйен скрывает правду", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда "противоречивых действий и скандалов". Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
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в мире, россия, страсбург, брюссель, урсула фон дер ляйен, кирилл дмитриев, альберт бурла, еврокомиссия, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
В мире, Россия, Страсбург, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Кирилл Дмитриев, Альберт Бурла, Еврокомиссия, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
Фон дер Ляйен скрывает правду о вакцинах от коронавируса, заявил глава РФПИ

Глава РФПИ Дмитриев: фон дер Ляйен скрывает правду о закупках вакцин от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скрывает правду о закупках ЕС вакцин против коронавирусной инфекции.
В конце июня британская газета Financial Times писала, что ряд депутатов Европарламента инициируют голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии. В понедельник в Страсбурге на пленарной сессии ЕП прошли дебаты по вынесению вотума недоверия главе Еврокомиссии. Голосование по этому вопросу пройдет в четверг.
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"Пфайзергейт" (Pfizergate) реален... Просто факты. Урсула фон дер Ляйен скрывает правду", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда "противоречивых действий и скандалов".
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв доступ общественности к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Европарламент проголосует о вотуме недоверия фон дер Ляйен в четверг
2 июля, 21:31
 
В миреРоссияСтрасбургБрюссельУрсула фон дер ЛяйенКирилл ДмитриевАльберт БурлаЕврокомиссияРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
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