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В ЛНР при атаке дронов пострадали три человека - РИА Новости, 08.07.2025
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10:47 08.07.2025 (обновлено: 11:35 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/lnr-2027842994.html
В ЛНР при атаке дронов пострадали три человека
В ЛНР при атаке дронов пострадали три человека - РИА Новости, 08.07.2025
В ЛНР при атаке дронов пострадали три человека
Три человека ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки украинских дронов во вторник, сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:47:00+03:00
2025-07-08T11:35:00+03:00
луганская народная республика
старобельск
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Три человека ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки украинских дронов во вторник, сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских БПЛА во вторник трех городов республики."В Старобельске в больницу обратилась 39-летняя женщина. У пациентки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения обеих ног. Кроме того, из Беловодска поступают сведения о еще двух раненых гражданских. Одного из них уже везут в Луганскую республиканскую клиническую больницу", - сообщила Пащенко.Позже глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев сообщил в своем Telegram-канале, что в центральной части Старобельска были зафиксированы четыре удара беспилотников.
https://ria.ru/20250708/vsu-2027842827.html
луганская народная республика
старобельск
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луганская народная республика, старобельск, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Старобельск, Леонид Пасечник
В ЛНР при атаке дронов пострадали три человека

Минздрав ЛНР: три человека ранены в результате атаки украинских дронов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Три человека ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки украинских дронов во вторник, сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских БПЛА во вторник трех городов республики.
Старобельске в больницу обратилась 39-летняя женщина. У пациентки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения обеих ног. Кроме того, из Беловодска поступают сведения о еще двух раненых гражданских. Одного из них уже везут в Луганскую республиканскую клиническую больницу", - сообщила Пащенко.
Позже глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев сообщил в своем Telegram-канале, что в центральной части Старобельска были зафиксированы четыре удара беспилотников.
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