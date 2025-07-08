https://ria.ru/20250708/lnr-2027842994.html
В ЛНР при атаке дронов пострадали три человека
В ЛНР при атаке дронов пострадали три человека - РИА Новости, 08.07.2025
В ЛНР при атаке дронов пострадали три человека
Три человека ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки украинских дронов во вторник, сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:47:00+03:00
2025-07-08T10:47:00+03:00
2025-07-08T11:35:00+03:00
луганская народная республика
старобельск
леонид пасечник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Три человека ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки украинских дронов во вторник, сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских БПЛА во вторник трех городов республики."В Старобельске в больницу обратилась 39-летняя женщина. У пациентки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения обеих ног. Кроме того, из Беловодска поступают сведения о еще двух раненых гражданских. Одного из них уже везут в Луганскую республиканскую клиническую больницу", - сообщила Пащенко.Позже глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев сообщил в своем Telegram-канале, что в центральной части Старобельска были зафиксированы четыре удара беспилотников.
https://ria.ru/20250708/vsu-2027842827.html
луганская народная республика
старобельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, старобельск, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Старобельск, Леонид Пасечник
В ЛНР при атаке дронов пострадали три человека
Минздрав ЛНР: три человека ранены в результате атаки украинских дронов