https://ria.ru/20250708/lnr-2027842994.html

В ЛНР при атаке дронов пострадали три человека

В ЛНР при атаке дронов пострадали три человека - РИА Новости, 08.07.2025

В ЛНР при атаке дронов пострадали три человека

Три человека ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки украинских дронов во вторник, сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:47:00+03:00

2025-07-08T10:47:00+03:00

2025-07-08T11:35:00+03:00

луганская народная республика

старобельск

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Три человека ранены в Луганской Народной Республике в результате атаки украинских дронов во вторник, сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских БПЛА во вторник трех городов республики."В Старобельске в больницу обратилась 39-летняя женщина. У пациентки диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения обеих ног. Кроме того, из Беловодска поступают сведения о еще двух раненых гражданских. Одного из них уже везут в Луганскую республиканскую клиническую больницу", - сообщила Пащенко.Позже глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев сообщил в своем Telegram-канале, что в центральной части Старобельска были зафиксированы четыре удара беспилотников.

https://ria.ru/20250708/vsu-2027842827.html

луганская народная республика

старобельск

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луганская народная республика, старобельск, леонид пасечник