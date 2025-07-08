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СМИ: лидера турецкой оппозиции могут лишить депутатской неприкосновенности - РИА Новости, 08.07.2025
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17:33 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/lishenie-2027985126.html
СМИ: лидера турецкой оппозиции могут лишить депутатской неприкосновенности
СМИ: лидера турецкой оппозиции могут лишить депутатской неприкосновенности - РИА Новости, 08.07.2025
СМИ: лидера турецкой оппозиции могут лишить депутатской неприкосновенности
Лидеру основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюру Озелю грозит лишение депутатской неприкосновенности, соответствующий запрос... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:33:00+03:00
2025-07-08T17:33:00+03:00
в мире
турция
анталья (провинция)
анкара (провинция)
озгюр озель
реджеп тайип эрдоган
омер челик
cumhuriyet
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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Лидеру основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюру Озелю грозит лишение депутатской неприкосновенности, соответствующий запрос поступил в парламент Турции, утверждает оппозиционная газета Cumhuriyet. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в понедельник судебный иск против Озеля о возмещении морального ущерба на сумму более 12,5 тысяч долларов. Главная прокуратура Анкары ранее заявила, что начала расследование в отношении Озеля из-за его оскорбительных высказываний в отношении Эрдогана. "Депутатская записка о необходимости лишения депутатской неприкосновенности подана в парламент Турции.. речь идет об Озгюре Озеле, лидере парламентской фракции "Хорошей партии" Турхане Чомезе и депутате CHP Туране Ташкыне", — сообщает газета. Озель ранее призвал действующие власти пойти на досрочные президентские выборы в ноябре, заявив, что если правящая партия является "партией номер один", то не должна бояться выборов. Официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик назвал "политическим невежеством" заявление Озеля. Правоохранительные органы 5 июля задержали мэров трех крупных турецких городов — Аданы, Антальи и Адыямана — в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, руководимых представителями СНР. Озель после этого созвал экстренное заседание исполнительного комитета СНР. Президент Турции обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов. Вечером в субботу мэр Антальи был арестован.
https://ria.ru/20250708/turtsiya-2027796747.html
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в мире, турция, анталья (провинция), анкара (провинция), озгюр озель, реджеп тайип эрдоган, омер челик, cumhuriyet
В мире, Турция, Анталья (провинция), Анкара (провинция), Озгюр Озель, Реджеп Тайип Эрдоган, Омер Челик, Cumhuriyet
СМИ: лидера турецкой оппозиции могут лишить депутатской неприкосновенности

Cumhuriyet: лидеру СНР Озелю грозит лишение депутатской неприкосновенности

© Anadolu / Metin AktasЛидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюр Озель
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюр Озель - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Anadolu / Metin Aktas
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюр Озель. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Лидеру основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюру Озелю грозит лишение депутатской неприкосновенности, соответствующий запрос поступил в парламент Турции, утверждает оппозиционная газета Cumhuriyet.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в понедельник судебный иск против Озеля о возмещении морального ущерба на сумму более 12,5 тысяч долларов. Главная прокуратура Анкары ранее заявила, что начала расследование в отношении Озеля из-за его оскорбительных высказываний в отношении Эрдогана.
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"Депутатская записка о необходимости лишения депутатской неприкосновенности подана в парламент Турции.. речь идет об Озгюре Озеле, лидере парламентской фракции "Хорошей партии" Турхане Чомезе и депутате CHP Туране Ташкыне", — сообщает газета.
Озель ранее призвал действующие власти пойти на досрочные президентские выборы в ноябре, заявив, что если правящая партия является "партией номер один", то не должна бояться выборов. Официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик назвал "политическим невежеством" заявление Озеля.
Правоохранительные органы 5 июля задержали мэров трех крупных турецких городов — Аданы, Антальи и Адыямана — в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, руководимых представителями СНР. Озель после этого созвал экстренное заседание исполнительного комитета СНР. Президент Турции обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов. Вечером в субботу мэр Антальи был арестован.
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В миреТурцияАнталья (провинция)Анкара (провинция)Озгюр ОзельРеджеп Тайип ЭрдоганОмер ЧеликCumhuriyet
 
 
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