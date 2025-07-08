СМИ: лидера турецкой оппозиции могут лишить депутатской неприкосновенности
Cumhuriyet: лидеру СНР Озелю грозит лишение депутатской неприкосновенности
© Anadolu / Metin AktasЛидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюр Озель
© Anadolu / Metin Aktas
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюр Озель. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Лидеру основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюру Озелю грозит лишение депутатской неприкосновенности, соответствующий запрос поступил в парламент Турции, утверждает оппозиционная газета Cumhuriyet.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в понедельник судебный иск против Озеля о возмещении морального ущерба на сумму более 12,5 тысяч долларов. Главная прокуратура Анкары ранее заявила, что начала расследование в отношении Озеля из-за его оскорбительных высказываний в отношении Эрдогана.
"Депутатская записка о необходимости лишения депутатской неприкосновенности подана в парламент Турции.. речь идет об Озгюре Озеле, лидере парламентской фракции "Хорошей партии" Турхане Чомезе и депутате CHP Туране Ташкыне", — сообщает газета.
Озель ранее призвал действующие власти пойти на досрочные президентские выборы в ноябре, заявив, что если правящая партия является "партией номер один", то не должна бояться выборов. Официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик назвал "политическим невежеством" заявление Озеля.
Правоохранительные органы 5 июля задержали мэров трех крупных турецких городов — Аданы, Антальи и Адыямана — в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, руководимых представителями СНР. Озель после этого созвал экстренное заседание исполнительного комитета СНР. Президент Турции обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов. Вечером в субботу мэр Антальи был арестован.