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В Ленинградской области задержали мужчин за избиение знакомого - РИА Новости, 08.07.2025
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12:12 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/lenoblast-2027862010.html
В Ленинградской области задержали мужчин за избиение знакомого
В Ленинградской области задержали мужчин за избиение знакомого - РИА Новости, 08.07.2025
В Ленинградской области задержали мужчин за избиение знакомого
Полиция задержала трех человек, которые избили и вывезли в лес в багажнике автомобиля жителя Ленинградской области, поскольку один из них приревновал его к... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:12:00+03:00
2025-07-08T12:12:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
киришский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Полиция задержала трех человек, которые избили и вывезли в лес в багажнике автомобиля жителя Ленинградской области, поскольку один из них приревновал его к девушке, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в воскресенье ближе к полуночи житель Киришского района Ленобласти сообщил в полицию, что преследует автомобиль Toyota Corolla, в котором, предположительно, насильно удерживают его 24-летнего сына. "В 23.50 в лесном массиве в нескольких километрах от деревни Авдетово Киришского района полицейские обнаружили мужчину и его сына. Молодой человек пояснил, что около 23.00 трое его знакомых в помещении заброшенного здания в деревне Кукуй... нанесли ему телесные повреждения, после чего поместили в багажник Toyota и вывезли его в лес, где продолжали удерживать против его воли, а также забрали мобильный телефон стоимостью 11 500 рублей", – рассказали в полиции. Правоохранители задержали предполагаемых похитителей, в числе которых оказались двое жителей Ленинградской области и житель Новгородской области в возрасте от 18 лет до 21 года. "По предварительным данным, один из задержанных организовал похищение своего знакомого, к которому приревновал девушку", – пояснили в полиции. По материалам работы полиции следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), добавили в ГУМВД.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, россия, киришский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Киришский район
В Ленинградской области задержали мужчин за избиение знакомого

В Ленобласти задержали трех человек, избивших и вывезших в лес своего знакомого

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Полиция задержала трех человек, которые избили и вывезли в лес в багажнике автомобиля жителя Ленинградской области, поскольку один из них приревновал его к девушке, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье ближе к полуночи житель Киришского района Ленобласти сообщил в полицию, что преследует автомобиль Toyota Corolla, в котором, предположительно, насильно удерживают его 24-летнего сына.
"В 23.50 в лесном массиве в нескольких километрах от деревни Авдетово Киришского района полицейские обнаружили мужчину и его сына. Молодой человек пояснил, что около 23.00 трое его знакомых в помещении заброшенного здания в деревне Кукуй... нанесли ему телесные повреждения, после чего поместили в багажник Toyota и вывезли его в лес, где продолжали удерживать против его воли, а также забрали мобильный телефон стоимостью 11 500 рублей", – рассказали в полиции.
Правоохранители задержали предполагаемых похитителей, в числе которых оказались двое жителей Ленинградской области и житель Новгородской области в возрасте от 18 лет до 21 года.
"По предварительным данным, один из задержанных организовал похищение своего знакомого, к которому приревновал девушку", – пояснили в полиции.
По материалам работы полиции следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), добавили в ГУМВД.
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