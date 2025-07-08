https://ria.ru/20250708/lenoblast-2027862010.html

В Ленинградской области задержали мужчин за избиение знакомого

В Ленинградской области задержали мужчин за избиение знакомого - РИА Новости, 08.07.2025

В Ленинградской области задержали мужчин за избиение знакомого

Полиция задержала трех человек, которые избили и вывезли в лес в багажнике автомобиля жителя Ленинградской области, поскольку один из них приревновал его к... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:12:00+03:00

2025-07-08T12:12:00+03:00

2025-07-08T12:12:00+03:00

происшествия

ленинградская область

россия

киришский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Полиция задержала трех человек, которые избили и вывезли в лес в багажнике автомобиля жителя Ленинградской области, поскольку один из них приревновал его к девушке, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в воскресенье ближе к полуночи житель Киришского района Ленобласти сообщил в полицию, что преследует автомобиль Toyota Corolla, в котором, предположительно, насильно удерживают его 24-летнего сына. "В 23.50 в лесном массиве в нескольких километрах от деревни Авдетово Киришского района полицейские обнаружили мужчину и его сына. Молодой человек пояснил, что около 23.00 трое его знакомых в помещении заброшенного здания в деревне Кукуй... нанесли ему телесные повреждения, после чего поместили в багажник Toyota и вывезли его в лес, где продолжали удерживать против его воли, а также забрали мобильный телефон стоимостью 11 500 рублей", – рассказали в полиции. Правоохранители задержали предполагаемых похитителей, в числе которых оказались двое жителей Ленинградской области и житель Новгородской области в возрасте от 18 лет до 21 года. "По предварительным данным, один из задержанных организовал похищение своего знакомого, к которому приревновал девушку", – пояснили в полиции. По материалам работы полиции следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250708/peterburg-2027851842.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область, россия, киришский район