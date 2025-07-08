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Сахалинские активисты помогут спасти детеныша косатки - РИА Новости, 08.07.2025
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06:48 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/kosatka-2027814260.html
Сахалинские активисты помогут спасти детеныша косатки
Сахалинские активисты помогут спасти детеныша косатки - РИА Новости, 08.07.2025
Сахалинские активисты помогут спасти детеныша косатки
Сахалинские активисты собираются вылетать на Камчатку, чтобы помочь освободить детеныша косатки от кольца пластиковой упаковочной ленты, в которое он попал,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T06:48:00+03:00
2025-07-08T06:48:00+03:00
общество
камчатка
сахалин
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Сахалинские активисты собираются вылетать на Камчатку, чтобы помочь освободить детеныша косатки от кольца пластиковой упаковочной ленты, в которое он попал, сообщает волонтерская группа помощи морским животным "Друзья Океана" с Сахалина в Telegram-канале. Ранее в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам (FEROP) ученые сообщили, что в Авачинском заливе самка AV25 по имени Вилли родила детеныша, он попал в петлю пластиковой ленты, и сейчас она сжимает его тело. Отмечается, что в Авачинском заливе детеныши рождаются не часто и редко выживают. "Друзья океана" сообщили, что вместе с FEROP прорабатывают возможность проведения совместной спасательной операции по распутыванию детеныша косатки, которому не более шести месяцев. "Наши спасатели Слава и Паша собираются на Камчатку. Сейчас мы решаем необходимые логистические вопросы. Камчатцы встречают ребят в аэропорту, помогают в заброске к месту работ, по размещению и полевому обеспечению группы, за что мы всем очень благодарны", - говорится в сообщении. Активисты отмечают, что ситуация с косаткой сложная, есть вероятность, что не получится помочь ей. "Но мы убеждены, что надо пробовать! Для оказания помощи пострадавшему китенку объединились некоммерческие организации – АНО Клуб "Бумеранг", АНО Центр спасения дельфинов "Дельфа" и Дальневосточный проект по исследованию косаток (FEROP)", - сообщают "Друзья океана". Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников сообщил РИА Новости, что помочь детенышу косатки в этой ситуации непросто: чтобы снять пластик, нужно отлавливать животное.
https://ria.ru/20250707/kosatka-2027571703.html
https://ria.ru/20241115/kosatka-1983870434.html
камчатка
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РИА Новости
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общество, камчатка, сахалин, российская академия наук
Общество, Камчатка, Сахалин, Российская академия наук
Сахалинские активисты помогут спасти детеныша косатки

Сахалинские активисты помогут освободить детеныша косатки от упаковочной ленты

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКосатка
Косатка - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Косатка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Сахалинские активисты собираются вылетать на Камчатку, чтобы помочь освободить детеныша косатки от кольца пластиковой упаковочной ленты, в которое он попал, сообщает волонтерская группа помощи морским животным "Друзья Океана" с Сахалина в Telegram-канале.
Ранее в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам (FEROP) ученые сообщили, что в Авачинском заливе самка AV25 по имени Вилли родила детеныша, он попал в петлю пластиковой ленты, и сейчас она сжимает его тело. Отмечается, что в Авачинском заливе детеныши рождаются не часто и редко выживают. "Друзья океана" сообщили, что вместе с FEROP прорабатывают возможность проведения совместной спасательной операции по распутыванию детеныша косатки, которому не более шести месяцев.
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"Наши спасатели Слава и Паша собираются на Камчатку. Сейчас мы решаем необходимые логистические вопросы. Камчатцы встречают ребят в аэропорту, помогают в заброске к месту работ, по размещению и полевому обеспечению группы, за что мы всем очень благодарны", - говорится в сообщении.
Активисты отмечают, что ситуация с косаткой сложная, есть вероятность, что не получится помочь ей.
"Но мы убеждены, что надо пробовать! Для оказания помощи пострадавшему китенку объединились некоммерческие организации – АНО Клуб "Бумеранг", АНО Центр спасения дельфинов "Дельфа" и Дальневосточный проект по исследованию косаток (FEROP)", - сообщают "Друзья океана".
Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников сообщил РИА Новости, что помочь детенышу косатки в этой ситуации непросто: чтобы снять пластик, нужно отлавливать животное.
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ОбществоКамчаткаСахалинРоссийская академия наук
 
 
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