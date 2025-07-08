https://ria.ru/20250708/kosatka-2027814260.html

Сахалинские активисты помогут спасти детеныша косатки

Сахалинские активисты помогут спасти детеныша косатки - РИА Новости, 08.07.2025

Сахалинские активисты помогут спасти детеныша косатки

Сахалинские активисты собираются вылетать на Камчатку, чтобы помочь освободить детеныша косатки от кольца пластиковой упаковочной ленты, в которое он попал,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T06:48:00+03:00

2025-07-08T06:48:00+03:00

2025-07-08T06:48:00+03:00

общество

камчатка

сахалин

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Сахалинские активисты собираются вылетать на Камчатку, чтобы помочь освободить детеныша косатки от кольца пластиковой упаковочной ленты, в которое он попал, сообщает волонтерская группа помощи морским животным "Друзья Океана" с Сахалина в Telegram-канале. Ранее в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам (FEROP) ученые сообщили, что в Авачинском заливе самка AV25 по имени Вилли родила детеныша, он попал в петлю пластиковой ленты, и сейчас она сжимает его тело. Отмечается, что в Авачинском заливе детеныши рождаются не часто и редко выживают. "Друзья океана" сообщили, что вместе с FEROP прорабатывают возможность проведения совместной спасательной операции по распутыванию детеныша косатки, которому не более шести месяцев. "Наши спасатели Слава и Паша собираются на Камчатку. Сейчас мы решаем необходимые логистические вопросы. Камчатцы встречают ребят в аэропорту, помогают в заброске к месту работ, по размещению и полевому обеспечению группы, за что мы всем очень благодарны", - говорится в сообщении. Активисты отмечают, что ситуация с косаткой сложная, есть вероятность, что не получится помочь ей. "Но мы убеждены, что надо пробовать! Для оказания помощи пострадавшему китенку объединились некоммерческие организации – АНО Клуб "Бумеранг", АНО Центр спасения дельфинов "Дельфа" и Дальневосточный проект по исследованию косаток (FEROP)", - сообщают "Друзья океана". Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников сообщил РИА Новости, что помочь детенышу косатки в этой ситуации непросто: чтобы снять пластик, нужно отлавливать животное.

https://ria.ru/20250707/kosatka-2027571703.html

https://ria.ru/20241115/kosatka-1983870434.html

камчатка

сахалин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, камчатка, сахалин, российская академия наук