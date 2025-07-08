https://ria.ru/20250708/kosachev-2027886753.html

Косачев назвал тарифную войну Трампа оружием циничной конкуренции

Косачев назвал тарифную войну Трампа оружием циничной конкуренции - РИА Новости, 08.07.2025

Косачев назвал тарифную войну Трампа оружием циничной конкуренции

Тарифная война президента США Дональда Трампа против БРИКС и других геополитических соперников - не более чем оружие циничной и недобросовестной конкуренции,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:41:00+03:00

2025-07-08T13:41:00+03:00

2025-07-08T14:04:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Тарифная война президента США Дональда Трампа против БРИКС и других геополитических соперников - не более чем оружие циничной и недобросовестной конкуренции, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Угрозы Трампа ввести 10% пошлины для стран, поддерживающих БРИКС - явление качественно новое, но и преемственное", - написал сенатор в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что "нынешняя тарифная война Трампа против БРИКС и всех других геополитических соперников - не более чем оружие циничной и недобросовестной конкуренции, бесцеремонное подавление любых других центров развития и силы". В лозунге "Сделать Америку снова великой" всё отчётливее проступает вторая часть формулы - "за счёт остального мира", написал Косачев. Сенатор напомнил, что такой подход еще несколько лет назад был политикой администраций и республиканских, и демократических, американцы политизировали помощь развивающимся странам. С некоторых пор она оказалась жестко увязанной с "правильными" голосованиями в ООН, а не с реальными потребностями поддержки и развития, отметил он. "И тем самым в образе США как оплота свободы и справедливости появилась глубокая трещина - на поверхность вышли взамен гуманистических чисто меркантильные интересы", - подчеркнул Косачев. И вот теперь, по его словам, американцы политизируют торговлю. "Пошлины, очевидно нарушающие принципы ВТО, изначально оправдывались стремлением восстановить торговые балансы. Теперь маски сброшены, торговля используется как политическое оружие. Трещина разрастается", - написал законодатель. Он напомнил, что именно Россию Запад годами пытался обвинить в использовании в качестве оружия энергетики. Несмотря на то, что это украинцы воровали российский транзитный газ, а затем и полностью этот транзит перекрыли. И газопроводы "Северный поток" "не российскими диверсантами взрывались, оружие было явно западного происхождения", подчеркнул вице-спикер СФ. "При том, что Россия была и останется абсолютно надежным энергетическим партнером", - отметил Косачев. По мнению сенатора, ситуация сильно напоминает практику переписывания изначально хороших лозунгов в "Скотном дворе" Джорджа Оруэлла: "Все животные равны, но некоторые животные равнее других". "Дальше от главного принципа Устава ООН о равенстве и уйти было просто невозможно", - заключил политик.

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