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Косачев назвал тарифную войну Трампа оружием циничной конкуренции - РИА Новости, 08.07.2025
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13:41 08.07.2025 (обновлено: 14:04 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/kosachev-2027886753.html
Косачев назвал тарифную войну Трампа оружием циничной конкуренции
Косачев назвал тарифную войну Трампа оружием циничной конкуренции - РИА Новости, 08.07.2025
Косачев назвал тарифную войну Трампа оружием циничной конкуренции
Тарифная война президента США Дональда Трампа против БРИКС и других геополитических соперников - не более чем оружие циничной и недобросовестной конкуренции,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:41:00+03:00
2025-07-08T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Тарифная война президента США Дональда Трампа против БРИКС и других геополитических соперников - не более чем оружие циничной и недобросовестной конкуренции, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Угрозы Трампа ввести 10% пошлины для стран, поддерживающих БРИКС - явление качественно новое, но и преемственное", - написал сенатор в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что "нынешняя тарифная война Трампа против БРИКС и всех других геополитических соперников - не более чем оружие циничной и недобросовестной конкуренции, бесцеремонное подавление любых других центров развития и силы". В лозунге "Сделать Америку снова великой" всё отчётливее проступает вторая часть формулы - "за счёт остального мира", написал Косачев. Сенатор напомнил, что такой подход еще несколько лет назад был политикой администраций и республиканских, и демократических, американцы политизировали помощь развивающимся странам. С некоторых пор она оказалась жестко увязанной с "правильными" голосованиями в ООН, а не с реальными потребностями поддержки и развития, отметил он. "И тем самым в образе США как оплота свободы и справедливости появилась глубокая трещина - на поверхность вышли взамен гуманистических чисто меркантильные интересы", - подчеркнул Косачев. И вот теперь, по его словам, американцы политизируют торговлю. "Пошлины, очевидно нарушающие принципы ВТО, изначально оправдывались стремлением восстановить торговые балансы. Теперь маски сброшены, торговля используется как политическое оружие. Трещина разрастается", - написал законодатель. Он напомнил, что именно Россию Запад годами пытался обвинить в использовании в качестве оружия энергетики. Несмотря на то, что это украинцы воровали российский транзитный газ, а затем и полностью этот транзит перекрыли. И газопроводы "Северный поток" "не российскими диверсантами взрывались, оружие было явно западного происхождения", подчеркнул вице-спикер СФ. "При том, что Россия была и останется абсолютно надежным энергетическим партнером", - отметил Косачев. По мнению сенатора, ситуация сильно напоминает практику переписывания изначально хороших лозунгов в "Скотном дворе" Джорджа Оруэлла: "Все животные равны, но некоторые животные равнее других". "Дальше от главного принципа Устава ООН о равенстве и уйти было просто невозможно", - заключил политик.
https://ria.ru/20250707/medvedev-2027792056.html
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сша, россия, константин косачев, дональд трамп, джордж оруэлл (эрик артур блэр), брикс, оон, совет федерации рф, северный поток, в мире, введение трампом пошлин на импорт
США, Россия, Константин Косачев, Дональд Трамп, Джордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр), БРИКС, ООН, Совет Федерации РФ, Северный поток, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт
Косачев назвал тарифную войну Трампа оружием циничной конкуренции

Косачев назвал тарифную войну Трампа против БРИКС оружием циничной конкуренции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Тарифная война президента США Дональда Трампа против БРИКС и других геополитических соперников - не более чем оружие циничной и недобросовестной конкуренции, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Угрозы Трампа ввести 10% пошлины для стран, поддерживающих БРИКС - явление качественно новое, но и преемственное", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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7 июля, 23:39
При этом он отметил, что "нынешняя тарифная война Трампа против БРИКС и всех других геополитических соперников - не более чем оружие циничной и недобросовестной конкуренции, бесцеремонное подавление любых других центров развития и силы".
В лозунге "Сделать Америку снова великой" всё отчётливее проступает вторая часть формулы - "за счёт остального мира", написал Косачев.
Сенатор напомнил, что такой подход еще несколько лет назад был политикой администраций и республиканских, и демократических, американцы политизировали помощь развивающимся странам. С некоторых пор она оказалась жестко увязанной с "правильными" голосованиями в ООН, а не с реальными потребностями поддержки и развития, отметил он. "И тем самым в образе США как оплота свободы и справедливости появилась глубокая трещина - на поверхность вышли взамен гуманистических чисто меркантильные интересы", - подчеркнул Косачев.
И вот теперь, по его словам, американцы политизируют торговлю. "Пошлины, очевидно нарушающие принципы ВТО, изначально оправдывались стремлением восстановить торговые балансы. Теперь маски сброшены, торговля используется как политическое оружие. Трещина разрастается", - написал законодатель.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Трамп считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США
7 июля, 21:38
Он напомнил, что именно Россию Запад годами пытался обвинить в использовании в качестве оружия энергетики. Несмотря на то, что это украинцы воровали российский транзитный газ, а затем и полностью этот транзит перекрыли. И газопроводы "Северный поток" "не российскими диверсантами взрывались, оружие было явно западного происхождения", подчеркнул вице-спикер СФ. "При том, что Россия была и останется абсолютно надежным энергетическим партнером", - отметил Косачев.
По мнению сенатора, ситуация сильно напоминает практику переписывания изначально хороших лозунгов в "Скотном дворе" Джорджа Оруэлла: "Все животные равны, но некоторые животные равнее других". "Дальше от главного принципа Устава ООН о равенстве и уйти было просто невозможно", - заключил политик.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Эксперт предположил о последствиях для Трампа за пошлины в поддержку БРИКС
7 июля, 10:09
 
СШАРоссияКонстантин КосачевДональд ТрампДжордж Оруэлл (Эрик Артур Блэр)БРИКСООНСовет Федерации РФСеверный потокВ миреВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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