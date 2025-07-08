На второй сезон конкурса "Это у нас семейное" подали более ста тысяч заявок
Кириенко: на второй сезон конкурса "Это у нас семейное" подали 105 тысяч заявок
© Depositphotos.com / belchonockРебенок с фигурками семьи в руках
© Depositphotos.com / belchonock
Ребенок с фигурками семьи в руках. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. На второй сезон конкурса "Это у нас семейное" за первый месяц подано уже 105 тысяч заявок, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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"У нас, кстати, за первый месяц уже 105 тысяч человек подали заявки, но время ещё есть… Еще два месяца, когда можно подавать заявки. А тем, кто уже подал заявку, чтобы ничего не ждать, уже открыты задания", - сказал Кириенко на пресс-конференции, посвященной запуску второго сезона всероссийского конкурса "Это у нас семейное".
Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". Тридцать семей победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. Все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.
Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку получить возможности для развития независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос.