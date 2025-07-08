Рейтинг@Mail.ru
Казахстан пообещал ответить на пошлины Трампа - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 08.07.2025 (обновлено: 19:05 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/kazahstan-2027815700.html
Казахстан пообещал ответить на пошлины Трампа
Казахстан пообещал ответить на пошлины Трампа - РИА Новости, 08.07.2025
Казахстан пообещал ответить на пошлины Трампа
Министерство торговли и интеграции Казахстана пообещало ответ на введение Трампом 25-процентных пошлин, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T07:29:00+03:00
2025-07-08T19:05:00+03:00
сша
казахстан
вашингтон (штат)
дональд трамп
касым-жомарт токаев
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868998690_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_8cc73de61d8a5d364d1dd4e42c5eb5fa.jpg
АСТАНА, 8 июл — РИА Новости. Министерство торговли и интеграции Казахстана пообещало ответ на введение Трампом 25-процентных пошлин, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в размере 25 процентов с 1 августа 2025 года. "В связи с введением США 25-процентной пошлины на товары из Казахстана Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ", — говорится в сообщении. Министерство торговли республики 3 апреля сообщило, что введенные США тарифные меры затронут только 4,8 процента от казахстанского экспорта в Америку, более 90 процентов товаров, поставляемых в эту страну, не будут обложены дополнительным пошлинами, так как попадают в список исключений, утвержденный США. Было отмечено, что дополнительные пошлины будут распространяться только на определенные группы товаров из Казахстана, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 миллиона долларов. В их числе фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония. В апреле Трамп заявил о введении пошлин на импорт товаров из 185 стран, в том числе из Казахстана. Согласно данным Белого дома, в Казахстане установлены пошлины в размере 54 процента на американские товары, в связи с чем США отвечают зеркальными мерами — введением пошлин на казахстанскую продукцию в размере 27 процентов. По данным казахстанского Бюро национальной статистики, в 2024 году товарооборот между Казахстаном и США составил 4,2 миллиарда долларов, что на четыре процента больше, чем годом ранее. Экспорт Казахстана в США в 2024 году увеличился на 30,6 процента и составил два миллиарда долларов, импорт товаров из США в Казахстан достиг 2,2 миллиарда долларов. Основу казахстанского экспорта в США составляют нефть сырая, уран, серебро, ферросплавы и другие. Эти категории, на долю которых приходится 92 процента поставок, включены в перечень исключений, предусмотренный указом президента США "О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к значительному и устойчивому дефициту США в торговле товарами".
https://ria.ru/20250412/poshliny-2010901397.html
https://ria.ru/20250707/bangladesh-2027794079.html
https://ria.ru/20250707/medvedev-2027792056.html
сша
казахстан
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868998690_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_30788f881914c4ace6ddd5cca6266bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, казахстан, вашингтон (штат), дональд трамп, касым-жомарт токаев, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Казахстан, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Касым-Жомарт Токаев, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Казахстан пообещал ответить на пошлины Трампа

Минторг Казахстана пообещал ответить на 25-процентные пошлины Трампа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчина занимается бегом у монумента "Байтерек" в Астане
Мужчина занимается бегом у монумента Байтерек в Астане - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Мужчина занимается бегом у монумента "Байтерек" в Астане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 8 июл — РИА Новости. Министерство торговли и интеграции Казахстана пообещало ответ на введение Трампом 25-процентных пошлин, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в размере 25 процентов с 1 августа 2025 года.
Отдел электроники в магазине Walmart в Сан-Леандро, Калифорния, США. Апрель 2025 года - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
США исключили электронику из списка зеркальных пошлин
12 апреля, 17:03
"В связи с введением США 25-процентной пошлины на товары из Казахстана Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ", — говорится в сообщении.
Министерство торговли республики 3 апреля сообщило, что введенные США тарифные меры затронут только 4,8 процента от казахстанского экспорта в Америку, более 90 процентов товаров, поставляемых в эту страну, не будут обложены дополнительным пошлинами, так как попадают в список исключений, утвержденный США. Было отмечено, что дополнительные пошлины будут распространяться только на определенные группы товаров из Казахстана, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 миллиона долларов. В их числе фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
США ввели дополнительные пошлин против четырех стран
7 июля, 23:51
В апреле Трамп заявил о введении пошлин на импорт товаров из 185 стран, в том числе из Казахстана. Согласно данным Белого дома, в Казахстане установлены пошлины в размере 54 процента на американские товары, в связи с чем США отвечают зеркальными мерами — введением пошлин на казахстанскую продукцию в размере 27 процентов.
По данным казахстанского Бюро национальной статистики, в 2024 году товарооборот между Казахстаном и США составил 4,2 миллиарда долларов, что на четыре процента больше, чем годом ранее. Экспорт Казахстана в США в 2024 году увеличился на 30,6 процента и составил два миллиарда долларов, импорт товаров из США в Казахстан достиг 2,2 миллиарда долларов.
Основу казахстанского экспорта в США составляют нефть сырая, уран, серебро, ферросплавы и другие. Эти категории, на долю которых приходится 92 процента поставок, включены в перечень исключений, предусмотренный указом президента США "О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к значительному и устойчивому дефициту США в торговле товарами".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Медведев ответил на угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС
7 июля, 23:39
 
СШАКазахстанВашингтон (штат)Дональд ТрампКасым-Жомарт ТокаевВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала