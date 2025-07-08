https://ria.ru/20250708/kazahstan-2027815700.html

Казахстан пообещал ответить на пошлины Трампа

Казахстан пообещал ответить на пошлины Трампа - РИА Новости, 08.07.2025

Казахстан пообещал ответить на пошлины Трампа

Министерство торговли и интеграции Казахстана пообещало ответ на введение Трампом 25-процентных пошлин, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T07:29:00+03:00

2025-07-08T07:29:00+03:00

2025-07-08T19:05:00+03:00

сша

казахстан

вашингтон (штат)

дональд трамп

касым-жомарт токаев

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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АСТАНА, 8 июл — РИА Новости. Министерство торговли и интеграции Казахстана пообещало ответ на введение Трампом 25-процентных пошлин, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в размере 25 процентов с 1 августа 2025 года. "В связи с введением США 25-процентной пошлины на товары из Казахстана Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ", — говорится в сообщении. Министерство торговли республики 3 апреля сообщило, что введенные США тарифные меры затронут только 4,8 процента от казахстанского экспорта в Америку, более 90 процентов товаров, поставляемых в эту страну, не будут обложены дополнительным пошлинами, так как попадают в список исключений, утвержденный США. Было отмечено, что дополнительные пошлины будут распространяться только на определенные группы товаров из Казахстана, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 миллиона долларов. В их числе фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония. В апреле Трамп заявил о введении пошлин на импорт товаров из 185 стран, в том числе из Казахстана. Согласно данным Белого дома, в Казахстане установлены пошлины в размере 54 процента на американские товары, в связи с чем США отвечают зеркальными мерами — введением пошлин на казахстанскую продукцию в размере 27 процентов. По данным казахстанского Бюро национальной статистики, в 2024 году товарооборот между Казахстаном и США составил 4,2 миллиарда долларов, что на четыре процента больше, чем годом ранее. Экспорт Казахстана в США в 2024 году увеличился на 30,6 процента и составил два миллиарда долларов, импорт товаров из США в Казахстан достиг 2,2 миллиарда долларов. Основу казахстанского экспорта в США составляют нефть сырая, уран, серебро, ферросплавы и другие. Эти категории, на долю которых приходится 92 процента поставок, включены в перечень исключений, предусмотренный указом президента США "О регулировании импорта посредством взаимных тарифов для устранения торговых практик, приводящих к значительному и устойчивому дефициту США в торговле товарами".

https://ria.ru/20250412/poshliny-2010901397.html

https://ria.ru/20250707/bangladesh-2027794079.html

https://ria.ru/20250707/medvedev-2027792056.html

сша

казахстан

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, казахстан, вашингтон (штат), дональд трамп, касым-жомарт токаев, введение трампом пошлин на импорт, в мире