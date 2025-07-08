Казахстан призвал БРИКС заняться предупреждением климатических угроз
Казахстан призвал БРИКС развивать систему оповещения о климатических угрозах
Столица Казахстана Астана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 8 июл - РИА Новости. Казахстан призвал страны БРИКС к развитию систем раннего оповещения о климатических угрозах, сообщает во вторник пресс-служба МИД республики.
Глава ведомства Мурат Нуртлеу в ходе саммита государств-членов и партнеров БРИКС выступил на сессии "Окружающая среда, СОР30 (подготовка к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата), глобальное здоровье" и акцентировал внимание на необходимости совместных усилий по сохранению экосистем, защите лесов, восстановлению Аральского моря и сдерживанию процессов таяния ледников.
Пушков назвал БРИКС голосом глобального большинства
7 июля, 22:24
"Подчеркнув важность перехода от реагирования к упреждению климатических угроз, Нуртлеу призвал к развитию систем раннего оповещения, повышению готовности к стихийным бедствиям и усилению многосторонней координации. В этой связи он представил инициативу Казахстана по использованию национальных спутниковых технологий для климатического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Нуртлеу пригласил участников саммита БРИКС принять участие в Региональном экологическом саммите, который Казахстан проведет в 2026 году в партнерстве с ООН.
"Казахская сторона призвала государства присоединиться к Глобальной коалиции по развитию первичной медико-санитарной помощи, истоки которой берут начало в Алматинской декларации 1978 года – ключевом международном документе в сфере здравоохранения", - добавили в казахстанском МИД.
В рамках участия в саммите МИД Казахстана провел отдельную встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах.
БРИКС нужна непротиворечивая позиция по климату, заявили в МИД
20 октября 2024, 14:11