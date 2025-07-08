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Казахстан призвал БРИКС заняться предупреждением климатических угроз - РИА Новости, 08.07.2025
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06:45 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/kazahstan-2027814056.html
Казахстан призвал БРИКС заняться предупреждением климатических угроз
Казахстан призвал БРИКС заняться предупреждением климатических угроз - РИА Новости, 08.07.2025
Казахстан призвал БРИКС заняться предупреждением климатических угроз
Казахстан призвал страны БРИКС к развитию систем раннего оповещения о климатических угрозах, сообщает во вторник пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T06:45:00+03:00
2025-07-08T06:45:00+03:00
в мире
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АСТАНА, 8 июл - РИА Новости. Казахстан призвал страны БРИКС к развитию систем раннего оповещения о климатических угрозах, сообщает во вторник пресс-служба МИД республики. Глава ведомства Мурат Нуртлеу в ходе саммита государств-членов и партнеров БРИКС выступил на сессии "Окружающая среда, СОР30 (подготовка к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата), глобальное здоровье" и акцентировал внимание на необходимости совместных усилий по сохранению экосистем, защите лесов, восстановлению Аральского моря и сдерживанию процессов таяния ледников. "Подчеркнув важность перехода от реагирования к упреждению климатических угроз, Нуртлеу призвал к развитию систем раннего оповещения, повышению готовности к стихийным бедствиям и усилению многосторонней координации. В этой связи он представил инициативу Казахстана по использованию национальных спутниковых технологий для климатического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что Нуртлеу пригласил участников саммита БРИКС принять участие в Региональном экологическом саммите, который Казахстан проведет в 2026 году в партнерстве с ООН. "Казахская сторона призвала государства присоединиться к Глобальной коалиции по развитию первичной медико-санитарной помощи, истоки которой берут начало в Алматинской декларации 1978 года – ключевом международном документе в сфере здравоохранения", - добавили в казахстанском МИД. В рамках участия в саммите МИД Казахстана провел отдельную встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах.
https://ria.ru/20250707/briks-2027786754.html
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в мире, казахстан, аральское море, турция, мурат нуртлеу, хакан фидан, брикс, оон
В мире, Казахстан, Аральское море, Турция, Мурат Нуртлеу, Хакан Фидан, БРИКС, ООН
Казахстан призвал БРИКС заняться предупреждением климатических угроз

Казахстан призвал БРИКС развивать систему оповещения о климатических угрозах

© РИА Новости / Юрьев АлександрСтолица Казахстана Астана
Столица Казахстана Астана - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Юрьев Александр
Столица Казахстана Астана. Архивное фото
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АСТАНА, 8 июл - РИА Новости. Казахстан призвал страны БРИКС к развитию систем раннего оповещения о климатических угрозах, сообщает во вторник пресс-служба МИД республики.
Глава ведомства Мурат Нуртлеу в ходе саммита государств-членов и партнеров БРИКС выступил на сессии "Окружающая среда, СОР30 (подготовка к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата), глобальное здоровье" и акцентировал внимание на необходимости совместных усилий по сохранению экосистем, защите лесов, восстановлению Аральского моря и сдерживанию процессов таяния ледников.
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"Подчеркнув важность перехода от реагирования к упреждению климатических угроз, Нуртлеу призвал к развитию систем раннего оповещения, повышению готовности к стихийным бедствиям и усилению многосторонней координации. В этой связи он представил инициативу Казахстана по использованию национальных спутниковых технологий для климатического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Нуртлеу пригласил участников саммита БРИКС принять участие в Региональном экологическом саммите, который Казахстан проведет в 2026 году в партнерстве с ООН.
"Казахская сторона призвала государства присоединиться к Глобальной коалиции по развитию первичной медико-санитарной помощи, истоки которой берут начало в Алматинской декларации 1978 года – ключевом международном документе в сфере здравоохранения", - добавили в казахстанском МИД.
В рамках участия в саммите МИД Казахстана провел отдельную встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах.
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В миреКазахстанАральское мореТурцияМурат НуртлеуХакан ФиданБРИКСООН
 
 
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