https://ria.ru/20250708/golikova-2027914529.html

Голикова заявила о сокращении числа женщин репродуктивного возраста

Голикова заявила о сокращении числа женщин репродуктивного возраста - РИА Новости, 08.07.2025

Голикова заявила о сокращении числа женщин репродуктивного возраста

Число женщин репродуктивного возраста в России уменьшится до чуть более 27 миллионов к 2046 году, сейчас оно составляет 34 миллиона, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:47:00+03:00

2025-07-08T14:47:00+03:00

2025-07-08T14:47:00+03:00

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число женщин репродуктивного возраста в России уменьшится до чуть более 27 миллионов к 2046 году, сейчас оно составляет 34 миллиона, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Когда мы формировали первую концепцию демографической политики, количество женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте, составляло у нас чуть больше 39 миллионов. Сейчас это 34 миллиона, а к 2046 году это будет чуть больше 27 миллионов человек. То есть мы с вами, к сожалению, живем на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения", - сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Она добавила, что группа населения в возрасте 20-29 лет к 2026 году достигнет численности 7,18 миллионов человек и увеличится только к 2038 году до 9,38 миллиона.

https://ria.ru/20250708/golikova-2027863901.html

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общество, россия, татьяна голикова, кпрф, госдума рф