https://ria.ru/20250708/golikova-2027863901.html
Голикова рассказала о семейной налоговой выплате
Голикова рассказала о семейной налоговой выплате - РИА Новости, 08.07.2025
Голикова рассказала о семейной налоговой выплате
Уже 2,1 миллион электронных удостоверений многодетных семей выдано в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:24:00+03:00
2025-07-08T12:24:00+03:00
2025-07-08T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уже 2,1 миллион электронных удостоверений многодетных семей выдано в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. “На сегодняшний день их выдано, этих электронных удостоверений (многодетных семей - ред.), 2,1 миллиона. Работа продолжается”, - сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Она отметила, что среди других значимых мер социальной поддержки семейная налоговая выплата, которая будет доступна с 2026 года. Благодаря ей россияне смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей. Размер будет зависеть от количества детей в семье.
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общество, россия, татьяна голикова, кпрф, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, КПРФ, Госдума РФ
Голикова рассказала о семейной налоговой выплате
Голикова: россияне смогут получить до 189 тыс руб по семейной налоговой выплате