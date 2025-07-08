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Голикова рассказала о семейной налоговой выплате - РИА Новости, 08.07.2025
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12:24 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/golikova-2027863901.html
Голикова рассказала о семейной налоговой выплате
Голикова рассказала о семейной налоговой выплате - РИА Новости, 08.07.2025
Голикова рассказала о семейной налоговой выплате
Уже 2,1 миллион электронных удостоверений многодетных семей выдано в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:24:00+03:00
2025-07-08T12:24:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
кпрф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уже 2,1 миллион электронных удостоверений многодетных семей выдано в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. “На сегодняшний день их выдано, этих электронных удостоверений (многодетных семей - ред.), 2,1 миллиона. Работа продолжается”, - сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Она отметила, что среди других значимых мер социальной поддержки семейная налоговая выплата, которая будет доступна с 2026 года. Благодаря ей россияне смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей. Размер будет зависеть от количества детей в семье.
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общество, россия, татьяна голикова, кпрф, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, КПРФ, Госдума РФ
Голикова рассказала о семейной налоговой выплате

Голикова: россияне смогут получить до 189 тыс руб по семейной налоговой выплате

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСемья на отдыхе
Семья на отдыхе - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уже 2,1 миллион электронных удостоверений многодетных семей выдано в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
“На сегодняшний день их выдано, этих электронных удостоверений (многодетных семей - ред.), 2,1 миллиона. Работа продолжается”, - сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме.
Она отметила, что среди других значимых мер социальной поддержки семейная налоговая выплата, которая будет доступна с 2026 года. Благодаря ей россияне смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей. Размер будет зависеть от количества детей в семье.
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ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваКПРФГосдума РФ
 
 
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