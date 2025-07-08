https://ria.ru/20250708/golikova-2027863901.html

Голикова рассказала о семейной налоговой выплате

Голикова рассказала о семейной налоговой выплате - РИА Новости, 08.07.2025

Голикова рассказала о семейной налоговой выплате

Уже 2,1 миллион электронных удостоверений многодетных семей выдано в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:24:00+03:00

2025-07-08T12:24:00+03:00

2025-07-08T12:24:00+03:00

общество

россия

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кпрф

госдума рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уже 2,1 миллион электронных удостоверений многодетных семей выдано в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. “На сегодняшний день их выдано, этих электронных удостоверений (многодетных семей - ред.), 2,1 миллиона. Работа продолжается”, - сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Она отметила, что среди других значимых мер социальной поддержки семейная налоговая выплата, которая будет доступна с 2026 года. Благодаря ей россияне смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей. Размер будет зависеть от количества детей в семье.

https://ria.ru/20250707/gd-2027728449.html

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общество, россия, татьяна голикова, кпрф, госдума рф