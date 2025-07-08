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"Не только Франция": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина - РИА Новости, 08.07.2025
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04:06 08.07.2025 (обновлено: 12:55 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/evropa-2027808143.html
"Не только Франция": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина
"Не только Франция": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина - РИА Новости, 08.07.2025
"Не только Франция": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина
Европа осознала необходимость диалога с Россией, но очередные попытки ставить ультиматумы ни к чему не приведут, заявил бывший советник НАТО и полковник... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T04:06:00+03:00
2025-07-08T12:55:00+03:00
в мире
россия
франция
европа
эммануэль макрон
жак бо
евросоюз
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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Европа осознала необходимость диалога с Россией, но очередные попытки ставить ультиматумы ни к чему не приведут, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube."Если внимательно изучить предысторию, звонок Эммануэля Макрона Путину был отчаянным шагом всего Евросоюза, а не только Франции. Еще в феврале-марте до них начало доходить, что придется разговаривать с Россией, потому что этого требует катастрофическое положение Украины", — сказал он.Аналитик отметил, что, хотя европейцы наконец признали необходимость диалога, они совершенно не понимают, как его выстраивать и на каких условиях. По словам полковника, объединенный разум главы Евродипломатии Каи Каллас, главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона не способен понять очевидную политическую повестку."Россия побеждает на Украине. И как их принудить к принятию решения, которое их не устраивает? Никакое давление на Москву не поможет, и это, к сожалению, так и не поняли в Европе, Макрон в том числе. &lt;…&gt; Они пытаются ставить ультиматумы, но подкреплять их совершенно нечем", — заключил Бо.На прошлой неделе президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа была содержательной, в ней присутствовали разные интонации. По данным агентства France Press со ссылкой на Елисейский дворец, от Парижа поступило подтверждение намерения продолжить диалог с Москвой.
https://ria.ru/20250706/sammit-2027504690.html
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в мире, россия, франция, европа, эммануэль макрон, жак бо, евросоюз, нато
В мире, Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Жак Бо, Евросоюз, НАТО
"Не только Франция": на Западе раскрыли, что в ЕС захотели от Путина

Полковник Бо: Европа осознала необходимость диалога с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Евросоюза
Баннер с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Европа осознала необходимость диалога с Россией, но очередные попытки ставить ультиматумы ни к чему не приведут, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube.
"Если внимательно изучить предысторию, звонок Эммануэля Макрона Путину был отчаянным шагом всего Евросоюза, а не только Франции. Еще в феврале-марте до них начало доходить, что придется разговаривать с Россией, потому что этого требует катастрофическое положение Украины", — сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Путин не потерпит". Во Франции предупредили Макрона и Стармера
6 июля, 16:19
Аналитик отметил, что, хотя европейцы наконец признали необходимость диалога, они совершенно не понимают, как его выстраивать и на каких условиях. По словам полковника, объединенный разум главы Евродипломатии Каи Каллас, главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона не способен понять очевидную политическую повестку.
"Россия побеждает на Украине. И как их принудить к принятию решения, которое их не устраивает? Никакое давление на Москву не поможет, и это, к сожалению, так и не поняли в Европе, Макрон в том числе. <…> Они пытаются ставить ультиматумы, но подкреплять их совершенно нечем", — заключил Бо.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, который продлился более двух часов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа была содержательной, в ней присутствовали разные интонации. По данным агентства France Press со ссылкой на Елисейский дворец, от Парижа поступило подтверждение намерения продолжить диалог с Москвой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Убить президента: для Макрона запущен обратный отсчет
7 июля, 09:14
 
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