Европа начала говорить правду
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Весьма показательную речь произнес военный комиссар ЕС литовец Андрюс Кубилюс на форуме Conversations Tocqueville ("Токвильские беседы"). Его основные положения емко характеризуют то, как европейские политики интерпретируют свое нынешнее геополитическое положение в новых реалиях.
Начинает Андрюс Кубилюс с того, что критикует американское движение MAGA, при поддержке которого Трамп и пришел к власти, объясняя его утратой американцами чувства демократии и ростом индивидуализма. Предельно странная и нелепая формулировка, но не думаю, что литовский политик — философ. MAGA — это, напротив, всплеск американской солидарности, направленный против эксцессов либерализма. MAGA — это то, что осталось еще от "американской демократии", воспетой Токвилем. А вот то, что под "демократией" понимают сегодня глобалисты и лидеры ЕС, — это "либеральный нацизм". Против него американцы и восстали. И правильно сделали.
Но после этого неуклюжего экскурса в политическую философию Андрюс Кубилюс начинает говорить по существу.
Тогда ЕС безоговорочно следовал за США — и когда они начинали и провоцировали войны, и когда они их пытались заморозить или завершить. Так было и с Украиной. Администрация Байдена спровоцировала Россию, а потом пыталась управлять эскалацией. ЕС строго шел за Pax Americana и сверял с ним свои действия. Но появился Трамп со своей повесткой. Якобы, по Кубилюсу, он теперь сосредоточится на Индо-Тихоокеанском регионе: Ближний Восток — это ведь там? И оставил Европу один на один с Россией. И с Украиной. Ну не совсем один на один, но к чему клонит Трамп — непонятно, а поскольку у него за спиной стоит MAGA, то и сам он больше безусловного доверия не вызывает. А раз так, то надо вводить проект Pax Europea. Это означает спасать "либеральный нацизм" самостоятельно. Прежде всего от русских, но, может быть, придется и от Трампа и MAGA, если они окончательно пойдут своим путем.
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Далее следует привычный набор русофобских штампов, из которых следует вывод: Россию надо принудить перестать быть великой и сделать нормальной. Если Россия будет великой, она начнет войну против "либерального нацизма" (кстати, может и начать), тогда никому в ЕС мало не покажется, ведь Америка будет заниматься своими делами (снова Индо-Тихоокеанским регионом). "Сделать Россию нормальной" можно, только нанеся ей стратегическое поражение руками украинцев. Которые, в отличие от самих европейцев, пока готовы воевать и делают это упорно и отчаянно. И дронов они накопили больше всех в Европе.
Проект Pax Europea сводится, таким образом, к следующему. "Либерально-нацистские" режимы Европы и их диктаторы, перечисляемые "лесным братом" Кубилюсом, — Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Джорджа Мелони и Дональд Туск — должны превратить ЕС в агрессивный и наступательный военный союз для войны с Россией. При этом ключевую роль в нем должна играть Украина.
При этом союз НАТО, отражающий Pax Americana, перестанет быть релевантным, так как в США сейчас эпоха MAGA. И вывод: предлагается создать европейский военный союз, принять туда безоговорочно Украину и начать воевать с русскими по полной программе, не дожидаясь, пока они покончат с Украиной и примутся за Европу. С Украиной покончим, примемся ли за Европу — пока вопрос открытый, но чем больше Кубилюса, тем более вероятно, что да.
Главное достоинство этой речи Кубилюса — что он откровенен. Именно так и считают нынешние правители Евросоюза, к этому готовятся и в этом направлении активно работают.
Соответственно, у России с такой Европой остается одно: мужественно и непоколебимо воевать на Украине до победного конца и делать ставку только на самих себя, продвигая Pax Russica.
При этом занятно, как силы, категорически и яростно отрицающие многополярность, на деле, сами того не замечая, вступают в ее парадигму и начинают действовать по ее формулам. Вот есть Pax Americana — полюс с начинкой MAGA. Есть Pax Russica — еще один полюс. Pax Sinica — китайский полюс (очевидный). И вот среди них будет и наци-либеральный полюс Pax Europea. Чистая многополярность.
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