Рейтинг@Mail.ru
Европа начала говорить правду - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/evropa-2027760668.html
Европа начала говорить правду
Европа начала говорить правду - РИА Новости, 08.07.2025
Европа начала говорить правду
Весьма показательную речь произнес военный комиссар ЕС литовец Андрюс Кубилюс на форуме Conversations Tocqueville ("Токвильские беседы"). Его основные положения РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T08:00:00+03:00
2025-07-08T08:00:00+03:00
европа
украина
россия
урсула фон дер ляйен
андрюс кубилюс
евросоюз
нато
александр дугин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027766573_0:103:1696:1057_1920x0_80_0_0_551641deff7fe021a4c7be030c8b3745.jpg
Весьма показательную речь произнес военный комиссар ЕС литовец Андрюс Кубилюс на форуме Conversations Tocqueville ("Токвильские беседы"). Его основные положения емко характеризуют то, как европейские политики интерпретируют свое нынешнее геополитическое положение в новых реалиях.Начинает Андрюс Кубилюс с того, что критикует американское движение MAGA, при поддержке которого Трамп и пришел к власти, объясняя его утратой американцами чувства демократии и ростом индивидуализма. Предельно странная и нелепая формулировка, но не думаю, что литовский политик — философ. MAGA — это, напротив, всплеск американской солидарности, направленный против эксцессов либерализма. MAGA — это то, что осталось еще от "американской демократии", воспетой Токвилем. А вот то, что под "демократией" понимают сегодня глобалисты и лидеры ЕС, — это "либеральный нацизм". Против него американцы и восстали. И правильно сделали.Но после этого неуклюжего экскурса в политическую философию Андрюс Кубилюс начинает говорить по существу.Важный тезис: Pax Americana уходит из Европы. Раньше во главе США стояли такие же "либеральные нацисты", как сегодня в Европе. И Кубилюс неслучайно упоминает здесь пособников гитлеровских карателей — литовских "лесных братьев" — в качестве образца.Тогда ЕС безоговорочно следовал за США — и когда они начинали и провоцировали войны, и когда они их пытались заморозить или завершить. Так было и с Украиной. Администрация Байдена спровоцировала Россию, а потом пыталась управлять эскалацией. ЕС строго шел за Pax Americana и сверял с ним свои действия. Но появился Трамп со своей повесткой. Якобы, по Кубилюсу, он теперь сосредоточится на Индо-Тихоокеанском регионе: Ближний Восток — это ведь там? И оставил Европу один на один с Россией. И с Украиной. Ну не совсем один на один, но к чему клонит Трамп — непонятно, а поскольку у него за спиной стоит MAGA, то и сам он больше безусловного доверия не вызывает. А раз так, то надо вводить проект Pax Europea. Это означает спасать "либеральный нацизм" самостоятельно. Прежде всего от русских, но, может быть, придется и от Трампа и MAGA, если они окончательно пойдут своим путем.Далее следует привычный набор русофобских штампов, из которых следует вывод: Россию надо принудить перестать быть великой и сделать нормальной. Если Россия будет великой, она начнет войну против "либерального нацизма" (кстати, может и начать), тогда никому в ЕС мало не покажется, ведь Америка будет заниматься своими делами (снова Индо-Тихоокеанским регионом). "Сделать Россию нормальной" можно, только нанеся ей стратегическое поражение руками украинцев. Которые, в отличие от самих европейцев, пока готовы воевать и делают это упорно и отчаянно. И дронов они накопили больше всех в Европе.Проект Pax Europea сводится, таким образом, к следующему. "Либерально-нацистские" режимы Европы и их диктаторы, перечисляемые "лесным братом" Кубилюсом, — Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Джорджа Мелони и Дональд Туск — должны превратить ЕС в агрессивный и наступательный военный союз для войны с Россией. При этом ключевую роль в нем должна играть Украина.При этом союз НАТО, отражающий Pax Americana, перестанет быть релевантным, так как в США сейчас эпоха MAGA. И вывод: предлагается создать европейский военный союз, принять туда безоговорочно Украину и начать воевать с русскими по полной программе, не дожидаясь, пока они покончат с Украиной и примутся за Европу. С Украиной покончим, примемся ли за Европу — пока вопрос открытый, но чем больше Кубилюса, тем более вероятно, что да.Главное достоинство этой речи Кубилюса — что он откровенен. Именно так и считают нынешние правители Евросоюза, к этому готовятся и в этом направлении активно работают.Соответственно, у России с такой Европой остается одно: мужественно и непоколебимо воевать на Украине до победного конца и делать ставку только на самих себя, продвигая Pax Russica.При этом занятно, как силы, категорически и яростно отрицающие многополярность, на деле, сами того не замечая, вступают в ее парадигму и начинают действовать по ее формулам. Вот есть Pax Americana — полюс с начинкой MAGA. Есть Pax Russica — еще один полюс. Pax Sinica — китайский полюс (очевидный). И вот среди них будет и наци-либеральный полюс Pax Europea. Чистая многополярность.
https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html
https://ria.ru/20250705/voyna-2027298489.html
https://ria.ru/20250707/makron-2027588579.html
https://ria.ru/20250705/kitay-2027302691.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Александр Дугин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg
Александр Дугин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027766573_121:0:1614:1120_1920x0_80_0_0_a447745520da97118c1836e762972132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, украина, россия, урсула фон дер ляйен, андрюс кубилюс, евросоюз, нато, александр дугин, аналитика
Европа, Украина, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Андрюс Кубилюс, Евросоюз, НАТО, Александр Дугин, Аналитика

Европа начала говорить правду

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Философ Александр Дугин
Александр Дугин
Все материалы
Весьма показательную речь произнес военный комиссар ЕС литовец Андрюс Кубилюс на форуме Conversations Tocqueville ("Токвильские беседы"). Его основные положения емко характеризуют то, как европейские политики интерпретируют свое нынешнее геополитическое положение в новых реалиях.
Начинает Андрюс Кубилюс с того, что критикует американское движение MAGA, при поддержке которого Трамп и пришел к власти, объясняя его утратой американцами чувства демократии и ростом индивидуализма. Предельно странная и нелепая формулировка, но не думаю, что литовский политик — философ. MAGA — это, напротив, всплеск американской солидарности, направленный против эксцессов либерализма. MAGA — это то, что осталось еще от "американской демократии", воспетой Токвилем. А вот то, что под "демократией" понимают сегодня глобалисты и лидеры ЕС, — это "либеральный нацизм". Против него американцы и восстали. И правильно сделали.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Украину окончательно списали со счетов. Европе приготовиться
7 июля, 08:00
Но после этого неуклюжего экскурса в политическую философию Андрюс Кубилюс начинает говорить по существу.
Важный тезис: Pax Americana уходит из Европы. Раньше во главе США стояли такие же "либеральные нацисты", как сегодня в Европе. И Кубилюс неслучайно упоминает здесь пособников гитлеровских карателей — литовских "лесных братьев" — в качестве образца.
Тогда ЕС безоговорочно следовал за США — и когда они начинали и провоцировали войны, и когда они их пытались заморозить или завершить. Так было и с Украиной. Администрация Байдена спровоцировала Россию, а потом пыталась управлять эскалацией. ЕС строго шел за Pax Americana и сверял с ним свои действия. Но появился Трамп со своей повесткой. Якобы, по Кубилюсу, он теперь сосредоточится на Индо-Тихоокеанском регионе: Ближний Восток — это ведь там? И оставил Европу один на один с Россией. И с Украиной. Ну не совсем один на один, но к чему клонит Трамп — непонятно, а поскольку у него за спиной стоит MAGA, то и сам он больше безусловного доверия не вызывает. А раз так, то надо вводить проект Pax Europea. Это означает спасать "либеральный нацизм" самостоятельно. Прежде всего от русских, но, может быть, придется и от Трампа и MAGA, если они окончательно пойдут своим путем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Новые способы ведения войны
5 июля, 08:00
Далее следует привычный набор русофобских штампов, из которых следует вывод: Россию надо принудить перестать быть великой и сделать нормальной. Если Россия будет великой, она начнет войну против "либерального нацизма" (кстати, может и начать), тогда никому в ЕС мало не покажется, ведь Америка будет заниматься своими делами (снова Индо-Тихоокеанским регионом). "Сделать Россию нормальной" можно, только нанеся ей стратегическое поражение руками украинцев. Которые, в отличие от самих европейцев, пока готовы воевать и делают это упорно и отчаянно. И дронов они накопили больше всех в Европе.
Проект Pax Europea сводится, таким образом, к следующему. "Либерально-нацистские" режимы Европы и их диктаторы, перечисляемые "лесным братом" Кубилюсом, — Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Джорджа Мелони и Дональд Туск — должны превратить ЕС в агрессивный и наступательный военный союз для войны с Россией. При этом ключевую роль в нем должна играть Украина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Убить президента: для Макрона запущен обратный отсчет
7 июля, 09:14
При этом союз НАТО, отражающий Pax Americana, перестанет быть релевантным, так как в США сейчас эпоха MAGA. И вывод: предлагается создать европейский военный союз, принять туда безоговорочно Украину и начать воевать с русскими по полной программе, не дожидаясь, пока они покончат с Украиной и примутся за Европу. С Украиной покончим, примемся ли за Европу — пока вопрос открытый, но чем больше Кубилюса, тем более вероятно, что да.
Главное достоинство этой речи Кубилюса — что он откровенен. Именно так и считают нынешние правители Евросоюза, к этому готовятся и в этом направлении активно работают.
Соответственно, у России с такой Европой остается одно: мужественно и непоколебимо воевать на Украине до победного конца и делать ставку только на самих себя, продвигая Pax Russica.
При этом занятно, как силы, категорически и яростно отрицающие многополярность, на деле, сами того не замечая, вступают в ее парадигму и начинают действовать по ее формулам. Вот есть Pax Americana — полюс с начинкой MAGA. Есть Pax Russica — еще один полюс. Pax Sinica — китайский полюс (очевидный). И вот среди них будет и наци-либеральный полюс Pax Europea. Чистая многополярность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Китай указал Европе на ее место
5 июля, 08:00
 
ЕвропаУкраинаРоссияУрсула фон дер ЛяйенАндрюс КубилюсЕвросоюзНАТОАлександр ДугинАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала