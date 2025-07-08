NYT: развивающиеся экономики переключаются с торговли с США на БРИКС
NYT: развивающиеся экономики мира переключаются с торговли с США на БРИКС
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Крупнейшие развивающиеся экономики мира на фоне введения американских пошлин вместо заключения торговых сделок с США переключаются на торговлю в рамках рынка БРИКС, пишет газета New York Times.
"Американские торговые партнеры готовятся к тому, что президент Дональд Трамп скоро введет новые тарифы на все - от детских игрушек до сои. Однако вместо того, чтобы спешить заключить торговые сделки с Соединенными Штатами, мировые крупнейшие развивающиеся экономики имеют другие планы. На двухдневной встрече в Рио-де Жанейро страны-члены БРИКС ... пообещали углублять связи и размышляли над тем, как преодолеть бюрократию и упростить торговлю друг с другом", - пишет издание.
Как отмечает газета, действия Вашингтона меняют экономические связи по всему миру и подталкивают американских торговых партнеров к другим рынкам.
Саммит БРИКС проходил 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита было посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.
Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.
В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что Вашингтон "выстрелит себе в ногу", если решит ввести такие пошлины. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя угрозы президента Трампа, заявил, что БРИКС набирает авторитет.