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NYT: развивающиеся экономики переключаются с торговли с США на БРИКС - РИА Новости, 08.07.2025
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12:58 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ekonomika-2027872923.html
NYT: развивающиеся экономики переключаются с торговли с США на БРИКС
NYT: развивающиеся экономики переключаются с торговли с США на БРИКС - РИА Новости, 08.07.2025
NYT: развивающиеся экономики переключаются с торговли с США на БРИКС
Крупнейшие развивающиеся экономики мира на фоне введения американских пошлин вместо заключения торговых сделок с США переключаются на торговлю в рамках рынка... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:58:00+03:00
2025-07-08T12:58:00+03:00
вашингтон (штат)
сша
рио-де-жанейро (город)
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
дмитрий медведев
брикс
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Крупнейшие развивающиеся экономики мира на фоне введения американских пошлин вместо заключения торговых сделок с США переключаются на торговлю в рамках рынка БРИКС, пишет газета New York Times. "Американские торговые партнеры готовятся к тому, что президент Дональд Трамп скоро введет новые тарифы на все - от детских игрушек до сои. Однако вместо того, чтобы спешить заключить торговые сделки с Соединенными Штатами, мировые крупнейшие развивающиеся экономики имеют другие планы. На двухдневной встрече в Рио-де Жанейро страны-члены БРИКС ... пообещали углублять связи и размышляли над тем, как преодолеть бюрократию и упростить торговлю друг с другом", - пишет издание. Как отмечает газета, действия Вашингтона меняют экономические связи по всему миру и подталкивают американских торговых партнеров к другим рынкам. Саммит БРИКС проходил 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита было посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления. Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет. В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что Вашингтон "выстрелит себе в ногу", если решит ввести такие пошлины. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя угрозы президента Трампа, заявил, что БРИКС набирает авторитет. БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
https://ria.ru/20250707/tramp-2027574299.html
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вашингтон (штат)
сша
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вашингтон (штат), сша, рио-де-жанейро (город), дональд трамп, луис инасиу лула да силва, дмитрий медведев, брикс, в мире
Вашингтон (штат), США, Рио-де-Жанейро (город), Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва, Дмитрий Медведев, БРИКС, В мире
NYT: развивающиеся экономики переключаются с торговли с США на БРИКС

NYT: развивающиеся экономики мира переключаются с торговли с США на БРИКС

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Крупнейшие развивающиеся экономики мира на фоне введения американских пошлин вместо заключения торговых сделок с США переключаются на торговлю в рамках рынка БРИКС, пишет газета New York Times.
"Американские торговые партнеры готовятся к тому, что президент Дональд Трамп скоро введет новые тарифы на все - от детских игрушек до сои. Однако вместо того, чтобы спешить заключить торговые сделки с Соединенными Штатами, мировые крупнейшие развивающиеся экономики имеют другие планы. На двухдневной встрече в Рио-де Жанейро страны-члены БРИКС ... пообещали углублять связи и размышляли над тем, как преодолеть бюрократию и упростить торговлю друг с другом", - пишет издание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС
7 июля, 05:48
Как отмечает газета, действия Вашингтона меняют экономические связи по всему миру и подталкивают американских торговых партнеров к другим рынкам.
Саммит БРИКС проходил 6-7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита было посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.
Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, по его словам, никаких исключений не будет.
В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что Вашингтон "выстрелит себе в ногу", если решит ввести такие пошлины. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя угрозы президента Трампа, заявил, что БРИКС набирает авторитет.
БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В МИД Китая отреагировали на заявление Трампа о пошлинах за поддержку БРИКС
7 июля, 10:58
 
Вашингтон (штат)СШАРио-де-Жанейро (город)Дональд ТрампЛуис Инасиу Лула да СилваДмитрий МедведевБРИКСВ мире
 
 
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