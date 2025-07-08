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Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2025
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02:40 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ege-2027803459.html
Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ
Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2025
Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ
Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ, сообщения можно будет направлять до 15 августа, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T02:40:00+03:00
2025-07-08T02:40:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ, сообщения можно будет направлять до 15 августа, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Если у вас есть инициативы по совершенствованию ЕГЭ, Рособрнадзор открывает сбор предложений до 15 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что обращаться можно на почту Рособрнадзора (ege2025@obrnadzor.gov.ru), а также через платформу обратной связи, доступной на "Госуслугах". Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил, что почти 682 тысячи человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. Аттестация прошла на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений.
https://sn.ria.ru/20250707/ege-2027630012.html
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Дарья Буймова
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ

Рособрнадзор до 15 августа соберет предложения по совершенствованию ЕГЭ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчащиеся разных школ принимают участие в сдаче ЕГЭ
Учащиеся разных школ принимают участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учащиеся разных школ принимают участие в сдаче ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ, сообщения можно будет направлять до 15 августа, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Если у вас есть инициативы по совершенствованию ЕГЭ, Рособрнадзор открывает сбор предложений до 15 августа 2025 года", - говорится в сообщении.
Итоги основного периода ЕГЭ — 2025 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Итоги основного периода ЕГЭ — 2025
Вчера, 12:08
Уточняется, что обращаться можно на почту Рособрнадзора (ege2025@obrnadzor.gov.ru), а также через платформу обратной связи, доступной на "Госуслугах".
Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил, что почти 682 тысячи человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. Аттестация прошла на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений.
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ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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