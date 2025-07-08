https://ria.ru/20250708/ege-2027803459.html
Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ
Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2025
Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ
Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ, сообщения можно будет направлять до 15 августа, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T02:40:00+03:00
2025-07-08T02:40:00+03:00
2025-07-08T02:40:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ, сообщения можно будет направлять до 15 августа, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Если у вас есть инициативы по совершенствованию ЕГЭ, Рособрнадзор открывает сбор предложений до 15 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что обращаться можно на почту Рособрнадзора (ege2025@obrnadzor.gov.ru), а также через платформу обратной связи, доступной на "Госуслугах". Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил, что почти 682 тысячи человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. Аттестация прошла на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений.
https://sn.ria.ru/20250707/ege-2027630012.html
https://ria.ru/20250702/vypusknitsa-2026698580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ
Рособрнадзор до 15 августа соберет предложения по совершенствованию ЕГЭ