https://ria.ru/20250708/ege-2027803459.html

Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ

Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ - РИА Новости, 08.07.2025

Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ

Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ, сообщения можно будет направлять до 15 августа, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T02:40:00+03:00

2025-07-08T02:40:00+03:00

2025-07-08T02:40:00+03:00

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Рособрнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию ЕГЭ, сообщения можно будет направлять до 15 августа, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Если у вас есть инициативы по совершенствованию ЕГЭ, Рособрнадзор открывает сбор предложений до 15 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что обращаться можно на почту Рособрнадзора (ege2025@obrnadzor.gov.ru), а также через платформу обратной связи, доступной на "Госуслугах". Ранее глава ведомства Анзор Музаев сообщил, что почти 682 тысячи человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. Аттестация прошла на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений.

https://sn.ria.ru/20250707/ege-2027630012.html

https://ria.ru/20250702/vypusknitsa-2026698580.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)