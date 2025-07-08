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В работе "Дзена" произошел сбой - РИА Новости, 08.07.2025
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19:27 08.07.2025 (обновлено: 19:29 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/dzen-2028008193.html
В работе "Дзена" произошел сбой
В работе "Дзена" произошел сбой - РИА Новости, 08.07.2025
В работе "Дзена" произошел сбой
Некоторые разделы "Дзена" не открываются у части пользователей, специалисты работают над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы. РИА Новости, 08.07.2025
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2025-07-08T19:29:00+03:00
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Некоторые разделы "Дзена" не открываются у части пользователей, специалисты работают над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы."У части пользователей могут не открываться некоторые разделы dzen.ru. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", - сказали в пресс-службе.Россияне сообщали о сбоях в работе платформы - проблемы наблюдались как с доступом на сайт, так и в мобильном приложении. По данным Downdetector, количество жалоб на работы платформы составило 391 за последний час. Чаще других о проблемах сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга.
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
В работе "Дзена" произошел сбой

У части пользователей перестали открываться некоторые разделы "Дзена"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДевушки со смартфонами на фоне логотипа "Дзен"
Девушки со смартфонами на фоне логотипа Дзен - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушки со смартфонами на фоне логотипа "Дзен". Архивное фото
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Дзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Некоторые разделы "Дзена" не открываются у части пользователей, специалисты работают над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы.
"У части пользователей могут не открываться некоторые разделы dzen.ru. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме", - сказали в пресс-службе.
Россияне сообщали о сбоях в работе платформы - проблемы наблюдались как с доступом на сайт, так и в мобильном приложении. По данным Downdetector, количество жалоб на работы платформы составило 391 за последний час. Чаще других о проблемах сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга.
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