https://ria.ru/20250708/dnepropetrovsk-2028034302.html

В Днепропетровске прогремели взрывы

В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 08.07.2025

В Днепропетровске прогремели взрывы

Взрывы прогремели во вторник в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает агентство "Укринформ". РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T23:10:00+03:00

2025-07-08T23:10:00+03:00

2025-07-08T23:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровск

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает агентство "Укринформ". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. "В Днепропетровске слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027953218.html

днепропетровск

украина

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днепропетровск, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины