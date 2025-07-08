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В Дагестане двое подростков утонули в канале

В Дагестане двое подростков утонули в канале - РИА Новости, 08.07.2025

В Дагестане двое подростков утонули в канале

Двое мальчиков 11-ти и 13-ти лет утонули во время купания в канале имени Октябрьской революции в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T22:36:00+03:00

2025-07-08T22:36:00+03:00

2025-07-08T22:36:00+03:00

происшествия

республика дагестан

кумторкалинский район

россия

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МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Двое мальчиков 11-ти и 13-ти лет утонули во время купания в канале имени Октябрьской революции в Кумторкалинском районе Дагестана, сообщили в Telegram-канале пресс-службе прокуратуры республики. "По предварительным данным, 8 июля 2025 года примерно в 18.30 (мск) в поселке Тюбе Кумторкалинского района двое мальчиков 11-ти и 13-ти лет утонули в канале имени Октябрьской революции", - говорится в сообщении. Тела обоих подростков обнаружены, отметили в ведомстве. В связи с происшествием прокуратура Дагестана организовала процессуальную проверку. Ведомство уточнило, что в ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности на водных объектах и о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

республика дагестан

кумторкалинский район

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происшествия, республика дагестан, кумторкалинский район, россия