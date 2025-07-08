https://ria.ru/20250708/dagestan-2027834433.html
В Дагестане госпитализировали почти 20 человек с признаками отравления
В Дагестане госпитализировали почти 20 человек с признаками отравления - РИА Новости, 08.07.2025
В Дагестане госпитализировали почти 20 человек с признаками отравления
Восемнадцать человек госпитализированы в Магарамкентском районе Дагестана с симптомами отравления, тяжелых случаев нет, сообщили в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:03:00+03:00
2025-07-08T10:03:00+03:00
2025-07-08T10:13:00+03:00
республика дагестан
магарамкентский район
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МАХАЧКАЛА, 8 июл - РИА Новости. Восемнадцать человек госпитализированы в Магарамкентском районе Дагестана с симптомами отравления, тяжелых случаев нет, сообщили в пресс-службе минздрава региона.Ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что в Магарамкентском районе отмечены множественные случаи кишечной инфекции среди жителей сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, люди отравились водой."Медицинские работники Магарамкентской ЦРБ оказывают всю необходимую помощь для скорейшего выздоровления пациентов с кишечной инфекцией. За последние сутки с симптомами тошноты, рвоты, повышения температуры тела и диареи больницу обратились 110 человек, из них госпитализировано 18. Все они легкой и средней тяжести течения болезни, тяжелых случаев нет", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250708/otravlenie-2027801522.html
республика дагестан
магарамкентский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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республика дагестан, магарамкентский район, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Республика Дагестан, Магарамкентский район, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Дагестане госпитализировали почти 20 человек с признаками отравления
В Дагестане госпитализировали 18 человек с признаками отравления