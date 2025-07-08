https://ria.ru/20250708/dagestan-2027799491.html

В одном из районов Дагестана произошло массовое отравление

В одном из районов Дагестана произошло массовое отравление - РИА Новости, 08.07.2025

В одном из районов Дагестана произошло массовое отравление

В Магарамкентском районе Дагестана произошло массовое отравление, предварительно, из-за воды, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T01:28:00+03:00

2025-07-08T01:28:00+03:00

2025-07-08T01:34:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

магарамкентский район

республика дагестан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МАХАЧКАЛА, 8 июл — РИА Новости. В Магарамкентском районе Дагестана произошло массовое отравление, предварительно, из-за воды, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по республике."Седьмого июля в ночное время в управление поступила информация о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент… Согласно предварительным данным, случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции", — говорится в публикации.Отмечается, что в очаге работают специалисты ведомства. Они собирают пробы воды и биоматериала от пострадавших.

https://ria.ru/20250703/otravlenie-2027060378.html

магарамкентский район

республика дагестан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, магарамкентский район, республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)