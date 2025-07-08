https://ria.ru/20250708/dagestan-2027799491.html
В одном из районов Дагестана произошло массовое отравление
В одном из районов Дагестана произошло массовое отравление - РИА Новости, 08.07.2025
В одном из районов Дагестана произошло массовое отравление
В Магарамкентском районе Дагестана произошло массовое отравление, предварительно, из-за воды, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T01:28:00+03:00
2025-07-08T01:28:00+03:00
2025-07-08T01:34:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
магарамкентский район
республика дагестан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 8 июл — РИА Новости. В Магарамкентском районе Дагестана произошло массовое отравление, предварительно, из-за воды, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по республике."Седьмого июля в ночное время в управление поступила информация о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент… Согласно предварительным данным, случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции", — говорится в публикации.Отмечается, что в очаге работают специалисты ведомства. Они собирают пробы воды и биоматериала от пострадавших.
https://ria.ru/20250703/otravlenie-2027060378.html
магарамкентский район
республика дагестан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, магарамкентский район, республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Магарамкентский район, Республика Дагестан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В одном из районов Дагестана произошло массовое отравление
Роспотребнадзор: в Дагестане люди отравились, предположительно, из-за воды