https://ria.ru/20250708/briks-2027817196.html

Экономист рассказал, может ли Бразилия покинуть БРИКС

Экономист рассказал, может ли Бразилия покинуть БРИКС - РИА Новости, 08.07.2025

Экономист рассказал, может ли Бразилия покинуть БРИКС

Бразилия вполне может остаться в БРИКС даже при возвращении бывшего президента Жаира Болсонару к власти, несмотря на его обещания вывести страну из объединения, РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T07:53:00+03:00

2025-07-08T07:53:00+03:00

2025-07-08T07:53:00+03:00

бразилия

сша

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июл - РИА Новости. Бразилия вполне может остаться в БРИКС даже при возвращении бывшего президента Жаира Болсонару к власти, несмотря на его обещания вывести страну из объединения, высказал мнение в разговоре с РИА Новости экс-исполнительный директор в Международном валютном фонде, бывший вице-президент Нового банка развития, бразильский экономист Паулу Ногейра Батиста-младший. В феврале Болсонару заявил в интервью газете Folha de São Paulo, что выведет Бразилию из БРИКС, если снова возглавит страну. Ближайшие президентские выборы там ожидаются в 2026 году. "Но вывел бы он на самом деле, если бы стал президентом? Это под вопросом. У Бразилии крепкие отношения с БРИКС в практической плоскости. Китай - наш важнейший торговый партнер. Даже правительство с Болсонару во главе может колебаться насчёт выполнения этого обещания. В любом случае, сомневаюсь, что он будет кандидатом. Посмотрим, станет ли продвигать сына (депутата Эдуарду Болсонару - ред.) или супругу (Мишель - ред.)", - сказал собеседник РИА Новости. При этом он полагает, что победа кандидата от правых, тесно связанных с США, привела бы к снижению активности Бразилии в БРИКС. "Если президент Луис Инасиу Лула да Силва победит, для БРИКС будет лучше. Если проиграет, Бразилии придется непросто, но это не обязательно означает выход из БРИКС", - добавил экономист. БРИКС с 2024 года включает, помимо, стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

https://ria.ru/20250207/braziliya-1997863767.html

https://ria.ru/20250707/briks-2027782959.html

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сша

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бразилия, сша, египет, луис инасиу лула да силва, брикс, в мире