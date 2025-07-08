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Куренков отметил роль МОГО в повышении безопасности населения - РИА Новости, 08.07.2025
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11:31 08.07.2025 (обновлено: 11:35 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/bezopasnost-2027852777.html
Куренков отметил роль МОГО в повышении безопасности населения
Куренков отметил роль МОГО в повышении безопасности населения - РИА Новости, 08.07.2025
Куренков отметил роль МОГО в повышении безопасности населения
Глава МЧС России Александр Куренков на заседании исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Баку отметил ее возрастающую роль РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:31:00+03:00
2025-07-08T11:35:00+03:00
здоровье - общество
азербайджан
россия
баку
александр куренков (мчс)
мого
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на заседании исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Баку отметил ее возрастающую роль в повышении защищенности и безопасности населения, а также в совершенствовании национальных служб гражданской обороны этой организации, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Куренков накануне прибыл в Азербайджан для участия в 58-м заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи МОГО. "Современные вызовы и угрозы требуют от нас не только постоянной работы над собой, совершенствования навыков, техники, оборудования, методик, но и слаженной совместной работы", - приводит пресс-служба слова министра. В ведомстве отметили, что с увеличением интенсивности и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера возникают новые вызовы для служб гражданской обороны всех стран мира. Повышаются требования к уровню подготовки и оснащенности пожарных и спасателей, а также к оперативности и своевременности их реагирования. В этой связи министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдин Гейдаров отметил: "В последние годы Азербайджан активно продвигает инициативы по формированию эффективных механизмов реагирования, обмену знаниями, подготовке кадров и внедрению современных подходов к защите жизни и имущества. Эти решения являются частью более широкой политики Азербайджана, направленной на укрепление его международной репутации и вклад в глобальную безопасность". В министерстве добавили, что в двухдневной повестке работы делегации в Баку - выборы генерального секретаря МОГО. В этом году завершается двухлетнее председательство РФ в исполнительном совете организации. Российская Федерация готова к избранию на этот пост на следующий период. "Проведение 58-й сессии исполнительного совета МОГО в Баку подчеркивает высокий уровень доверия к Азербайджану и его растущую роль в сфере глобальной гражданской защиты. Мероприятие способствует укреплению международных позиций Азербайджана, расширению диалога с поддержанными государствами и обмену передовыми практиками в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Азербайджан становится площадкой для проведения авторитетных международных мероприятий, что свидетельствует о динамичном развитии страны", - заключили в МЧС России.
https://ria.ru/20250530/mchs-2019903965.html
https://ria.ru/20250708/evakuatsiya-2027854077.html
азербайджан
россия
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здоровье - общество, азербайджан, россия, баку, александр куренков (мчс), мого, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Здоровье - Общество, Азербайджан, Россия, Баку, Александр Куренков (МЧС), МОГО, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Куренков отметил роль МОГО в повышении безопасности населения

Глава МЧС Куренков заявил о росте роли МОГО в повышении защищенности населения

© Фото : МЧС России/TelegramГлава МЧС России Александр Куренков на заседании исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Баку
Глава МЧС России Александр Куренков на заседании исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Баку - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Глава МЧС России Александр Куренков на заседании исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Баку
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на заседании исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Баку отметил ее возрастающую роль в повышении защищенности и безопасности населения, а также в совершенствовании национальных служб гражданской обороны этой организации, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Куренков накануне прибыл в Азербайджан для участия в 58-м заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи МОГО.
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"Современные вызовы и угрозы требуют от нас не только постоянной работы над собой, совершенствования навыков, техники, оборудования, методик, но и слаженной совместной работы", - приводит пресс-служба слова министра.
В ведомстве отметили, что с увеличением интенсивности и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера возникают новые вызовы для служб гражданской обороны всех стран мира. Повышаются требования к уровню подготовки и оснащенности пожарных и спасателей, а также к оперативности и своевременности их реагирования.
В этой связи министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдин Гейдаров отметил: "В последние годы Азербайджан активно продвигает инициативы по формированию эффективных механизмов реагирования, обмену знаниями, подготовке кадров и внедрению современных подходов к защите жизни и имущества. Эти решения являются частью более широкой политики Азербайджана, направленной на укрепление его международной репутации и вклад в глобальную безопасность".
В министерстве добавили, что в двухдневной повестке работы делегации в Баку - выборы генерального секретаря МОГО. В этом году завершается двухлетнее председательство РФ в исполнительном совете организации. Российская Федерация готова к избранию на этот пост на следующий период.
"Проведение 58-й сессии исполнительного совета МОГО в Баку подчеркивает высокий уровень доверия к Азербайджану и его растущую роль в сфере глобальной гражданской защиты. Мероприятие способствует укреплению международных позиций Азербайджана, расширению диалога с поддержанными государствами и обмену передовыми практиками в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Азербайджан становится площадкой для проведения авторитетных международных мероприятий, что свидетельствует о динамичном развитии страны", - заключили в МЧС России.
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Здоровье - ОбществоАзербайджанРоссияБакуАлександр Куренков (МЧС)МОГОМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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