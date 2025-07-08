https://ria.ru/20250708/bezopasnost-2027852777.html

Куренков отметил роль МОГО в повышении безопасности населения

Куренков отметил роль МОГО в повышении безопасности населения - РИА Новости, 08.07.2025

Куренков отметил роль МОГО в повышении безопасности населения

Глава МЧС России Александр Куренков на заседании исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Баку отметил ее возрастающую роль РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:31:00+03:00

2025-07-08T11:31:00+03:00

2025-07-08T11:35:00+03:00

здоровье - общество

азербайджан

россия

баку

александр куренков (мчс)

мого

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027853172_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_e02d66a1c69feac6d2485b838ce8dd60.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на заседании исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Баку отметил ее возрастающую роль в повышении защищенности и безопасности населения, а также в совершенствовании национальных служб гражданской обороны этой организации, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Куренков накануне прибыл в Азербайджан для участия в 58-м заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи МОГО. "Современные вызовы и угрозы требуют от нас не только постоянной работы над собой, совершенствования навыков, техники, оборудования, методик, но и слаженной совместной работы", - приводит пресс-служба слова министра. В ведомстве отметили, что с увеличением интенсивности и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера возникают новые вызовы для служб гражданской обороны всех стран мира. Повышаются требования к уровню подготовки и оснащенности пожарных и спасателей, а также к оперативности и своевременности их реагирования. В этой связи министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдин Гейдаров отметил: "В последние годы Азербайджан активно продвигает инициативы по формированию эффективных механизмов реагирования, обмену знаниями, подготовке кадров и внедрению современных подходов к защите жизни и имущества. Эти решения являются частью более широкой политики Азербайджана, направленной на укрепление его международной репутации и вклад в глобальную безопасность". В министерстве добавили, что в двухдневной повестке работы делегации в Баку - выборы генерального секретаря МОГО. В этом году завершается двухлетнее председательство РФ в исполнительном совете организации. Российская Федерация готова к избранию на этот пост на следующий период. "Проведение 58-й сессии исполнительного совета МОГО в Баку подчеркивает высокий уровень доверия к Азербайджану и его растущую роль в сфере глобальной гражданской защиты. Мероприятие способствует укреплению международных позиций Азербайджана, расширению диалога с поддержанными государствами и обмену передовыми практиками в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Азербайджан становится площадкой для проведения авторитетных международных мероприятий, что свидетельствует о динамичном развитии страны", - заключили в МЧС России.

https://ria.ru/20250530/mchs-2019903965.html

https://ria.ru/20250708/evakuatsiya-2027854077.html

азербайджан

россия

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, азербайджан, россия, баку, александр куренков (мчс), мого, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)