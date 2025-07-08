https://ria.ru/20250708/bespilotnik-2027837032.html

Украинские беспилотники атаковали три города в ЛНР

Украинские беспилотники атаковали три города в ЛНР - РИА Новости, 08.07.2025

Украинские беспилотники атаковали три города в ЛНР

Украинские войска около 7.00 мск вторника атаковали ударными БПЛА Старобельк, Беловодск и Сватово в Луганской Народной Республике, в результате пострадал один... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:17:00+03:00

2025-07-08T10:17:00+03:00

2025-07-08T10:17:00+03:00

сватово

луганская народная республика

старобельск

леонид пасечник

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска около 7.00 мск вторника атаковали ударными БПЛА Старобельк, Беловодск и Сватово в Луганской Народной Республике, в результате пострадал один человек в Беловодске, сообщил глава республики Леонид Пасечник. "Около 7.00 ВСУ предприняли массовый налет на города республики. Одновременно под огнем оказались центральные улицы и ключевые административные здания. Предварительно, в Беловодске пострадал 1 человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Разрушения не зафиксированы. В Сватово повреждено здание налоговой службы, в Старобельске – административные здания и магазин. Предварительно, пострадавших нет", - написал Пасечник в Telegram-канале. Глава республики добавил, что на месте работают следователи республиканского СК. Кроме того, все муниципальные оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сватово

луганская народная республика

старобельск

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сватово, луганская народная республика, старобельск, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия