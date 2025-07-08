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Украинские беспилотники атаковали три города в ЛНР - РИА Новости, 08.07.2025
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10:17 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/bespilotnik-2027837032.html
Украинские беспилотники атаковали три города в ЛНР
Украинские беспилотники атаковали три города в ЛНР - РИА Новости, 08.07.2025
Украинские беспилотники атаковали три города в ЛНР
Украинские войска около 7.00 мск вторника атаковали ударными БПЛА Старобельк, Беловодск и Сватово в Луганской Народной Республике, в результате пострадал один... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:17:00+03:00
2025-07-08T10:17:00+03:00
сватово
луганская народная республика
старобельск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска около 7.00 мск вторника атаковали ударными БПЛА Старобельк, Беловодск и Сватово в Луганской Народной Республике, в результате пострадал один человек в Беловодске, сообщил глава республики Леонид Пасечник. "Около 7.00 ВСУ предприняли массовый налет на города республики. Одновременно под огнем оказались центральные улицы и ключевые административные здания. Предварительно, в Беловодске пострадал 1 человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Разрушения не зафиксированы. В Сватово повреждено здание налоговой службы, в Старобельске – административные здания и магазин. Предварительно, пострадавших нет", - написал Пасечник в Telegram-канале. Глава республики добавил, что на месте работают следователи республиканского СК. Кроме того, все муниципальные оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.
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сватово
луганская народная республика
старобельск
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сватово, луганская народная республика, старобельск, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Сватово, Луганская Народная Республика, Старобельск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Украинские беспилотники атаковали три города в ЛНР

Пасечник: БПЛА ВСУ атаковали Старобельск, Беловодск и Сватово в ЛНР

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска около 7.00 мск вторника атаковали ударными БПЛА Старобельк, Беловодск и Сватово в Луганской Народной Республике, в результате пострадал один человек в Беловодске, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Около 7.00 ВСУ предприняли массовый налет на города республики. Одновременно под огнем оказались центральные улицы и ключевые административные здания. Предварительно, в Беловодске пострадал 1 человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Разрушения не зафиксированы. В Сватово повреждено здание налоговой службы, в Старобельске – административные здания и магазин. Предварительно, пострадавших нет", - написал Пасечник в Telegram-канале.
Глава республики добавил, что на месте работают следователи республиканского СК. Кроме того, все муниципальные оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
СватовоЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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