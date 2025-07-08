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В Белгородской области завершили ремонт 70-метрового моста - РИА Новости, 08.07.2025
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
11:07 08.07.2025 (обновлено: 11:25 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/belgorod-2027847678.html
В Белгородской области завершили ремонт 70-метрового моста
В Белгородской области завершили ремонт 70-метрового моста - РИА Новости, 08.07.2025
В Белгородской области завершили ремонт 70-метрового моста
Капитальный ремонт 70-метрового моста, сопоставимого по длине с семью автобусами и имеющего большое значение для транспортной инфраструктуры региона, завершили... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:07:00+03:00
2025-07-08T11:25:00+03:00
белгородская область
белгородская область
новый оскол
валуйки
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 июл – РИА Новости. Капитальный ремонт 70-метрового моста, сопоставимого по длине с семью автобусами и имеющего большое значение для транспортной инфраструктуры региона, завершили в Вейделевке Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. "В Вейделевке завершили капитальный ремонт моста. Достаточно важное межмуниципальное значение имеет. Двадцать лет не ремонтировался. Очень хочется, чтобы этот мост прослужил как можно дольше на радость жителям района и тем, кто проезжает через Вейделевку", — подчеркнул Гладков. Губернатор добавил, что капитальный ремонт дорожного объекта провели по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", на эти цели направили порядка 29 миллионов рублей. По данным регионального правительства, строители отремонтировали пролёты и опоры, заменили мостовое полотно и обновили защитные ограждения. Этот мост важен для транспортной инфраструктуры области, так как он расположен на дороге регионального значения Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки и ведет в центр Вейделевки. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году в Белгородской области планируется отремонтировать 60 автодорог общей протяжённостью 162,3 километра, а также 10 мостов и путепроводов.
https://ria.ru/20250707/belgorod-2027670093.html
https://ria.ru/20250701/dorogi-2026612117.html
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белгородская область, новый оскол, валуйки, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Новый Оскол, Валуйки, Вячеслав Гладков
В Белгородской области завершили ремонт 70-метрового моста

Ремонт 70-метрового моста завершили в белгородской Вейделевке

© Фото : Правительство Белгородской областиВ Белгородской области завершили ремонт 70-метрового моста
В Белгородской области завершили ремонт 70-метрового моста - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Правительство Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 8 июл – РИА Новости. Капитальный ремонт 70-метрового моста, сопоставимого по длине с семью автобусами и имеющего большое значение для транспортной инфраструктуры региона, завершили в Вейделевке Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
"В Вейделевке завершили капитальный ремонт моста. Достаточно важное межмуниципальное значение имеет. Двадцать лет не ремонтировался. Очень хочется, чтобы этот мост прослужил как можно дольше на радость жителям района и тем, кто проезжает через Вейделевку", — подчеркнул Гладков.
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Губернатор добавил, что капитальный ремонт дорожного объекта провели по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", на эти цели направили порядка 29 миллионов рублей.
По данным регионального правительства, строители отремонтировали пролёты и опоры, заменили мостовое полотно и обновили защитные ограждения. Этот мост важен для транспортной инфраструктуры области, так как он расположен на дороге регионального значения Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки и ведет в центр Вейделевки.
В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 году в Белгородской области планируется отремонтировать 60 автодорог общей протяжённостью 162,3 километра, а также 10 мостов и путепроводов.
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Белгородская областьБелгородская областьНовый ОсколВалуйкиВячеслав Гладков
 
 
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