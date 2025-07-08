https://ria.ru/20250708/baku-2027850702.html

Азербайджан старается иметь нормальные отношения с Россией, заявил Гаджиев

Азербайджан старается иметь нормальные отношения с Россией, заявил Гаджиев - РИА Новости, 08.07.2025

Азербайджан старается иметь нормальные отношения с Россией, заявил Гаджиев

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что азербайджанская сторона... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:24:00+03:00

2025-07-08T11:24:00+03:00

2025-07-08T11:24:00+03:00

россия

азербайджан

баку

хикмет гаджиев

москва

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БАКУ, 8 июл - РИА Новости. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что азербайджанская сторона старается иметь нормальные отношения с Россией. По его словам, поиск различных моделей партнерства лучше всего отвечает интересам Баку и он ведет именно такую внешнюю политику. "С одной стороны, нашим соседом является Россия, с которой мы стараемся иметь нормальные отношения. Затем есть Иран, с которым мы также хотим иметь хорошие отношения. Такие же отношения у нас с Израилем и Китаем. Также мы строим хорошие двусторонние отношения с Соединенными Штатами. То есть для нас это не об исключении кого-то, а о взаимной инклюзивности, включении в существующее пространство. Мы убеждены, что один набор двусторонних отношений определенно не должен исключать какую-либо другую форму двустороннего сотрудничества", - отметил Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

https://ria.ru/20250707/moskalkova-2027757425.html

россия

азербайджан

баку

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россия, азербайджан, баку, хикмет гаджиев, москва