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Азербайджан старается иметь нормальные отношения с Россией, заявил Гаджиев - РИА Новости, 08.07.2025
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11:24 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/baku-2027850702.html
Азербайджан старается иметь нормальные отношения с Россией, заявил Гаджиев
Азербайджан старается иметь нормальные отношения с Россией, заявил Гаджиев - РИА Новости, 08.07.2025
Азербайджан старается иметь нормальные отношения с Россией, заявил Гаджиев
Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что азербайджанская сторона... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:24:00+03:00
2025-07-08T11:24:00+03:00
россия
азербайджан
баку
хикмет гаджиев
москва
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БАКУ, 8 июл - РИА Новости. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что азербайджанская сторона старается иметь нормальные отношения с Россией. По его словам, поиск различных моделей партнерства лучше всего отвечает интересам Баку и он ведет именно такую внешнюю политику. "С одной стороны, нашим соседом является Россия, с которой мы стараемся иметь нормальные отношения. Затем есть Иран, с которым мы также хотим иметь хорошие отношения. Такие же отношения у нас с Израилем и Китаем. Также мы строим хорошие двусторонние отношения с Соединенными Штатами. То есть для нас это не об исключении кого-то, а о взаимной инклюзивности, включении в существующее пространство. Мы убеждены, что один набор двусторонних отношений определенно не должен исключать какую-либо другую форму двустороннего сотрудничества", - отметил Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.
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россия, азербайджан, баку, хикмет гаджиев, москва
Россия, Азербайджан, Баку, Хикмет Гаджиев, Москва
Азербайджан старается иметь нормальные отношения с Россией, заявил Гаджиев

Помощник президента Гаджиев: Баку старается иметь нормальные отношения с Москвой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкХикмет Гаджи
Хикмет Гаджи - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Хикмет Гаджи. Архивное фото
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БАКУ, 8 июл - РИА Новости. Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что азербайджанская сторона старается иметь нормальные отношения с Россией.
По его словам, поиск различных моделей партнерства лучше всего отвечает интересам Баку и он ведет именно такую внешнюю политику.
"С одной стороны, нашим соседом является Россия, с которой мы стараемся иметь нормальные отношения. Затем есть Иран, с которым мы также хотим иметь хорошие отношения. Такие же отношения у нас с Израилем и Китаем. Также мы строим хорошие двусторонние отношения с Соединенными Штатами. То есть для нас это не об исключении кого-то, а о взаимной инклюзивности, включении в существующее пространство. Мы убеждены, что один набор двусторонних отношений определенно не должен исключать какую-либо другую форму двустороннего сотрудничества", - отметил Гаджиев в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.
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РоссияАзербайджанБакуХикмет ГаджиевМосква
 
 
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