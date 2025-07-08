https://ria.ru/20250708/abort-2027861120.html

Голикова назвала число женщин, отказавшихся от абортов в 2024 году

Голикова назвала число женщин, отказавшихся от абортов в 2024 году - РИА Новости, 08.07.2025

Голикова назвала число женщин, отказавшихся от абортов в 2024 году

Число женщин, решивших отказаться от прерывания беременности, увеличилось почти до четверти в России, это позволило сохранить практически 42 тысячи жизней в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:07:00+03:00

2025-07-08T12:07:00+03:00

2025-07-08T12:07:00+03:00

общество

россия

татьяна голикова

кпрф

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156254/97/1562549717_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_b20eb73bdba8ac8ed9770eb692c9b6ee.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число женщин, решивших отказаться от прерывания беременности, увеличилось почти до четверти в России, это позволило сохранить практически 42 тысячи жизней в прошлом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. “Доля тех, кто отказался от прерывания беременности, возросла почти до 25%. Этого все равно недостаточно, в этом направлении нам предстоит работать”, - сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Она отметила, что в 2024 году сохранено практически 42 тысячи рождений. Кроме того, стало больше людей, делающих процедуру эко: за последние пять лет количество сделанных процедур выросло на 27% и составило почти 129 тысяч случаев. Вице-премьер сообщила, что на данный момент 97% подростков 15-17 лет проходят профилактические осмотры. В 2024 году оценку репродуктивного здоровья прошли 4 миллиона подростков. Заболевания, связанные с нарушением репродуктивной системы, выявлены у 5% девочек и у 4% мальчиков. Профосмотры репродуктивного здоровья среди взрослого населения показали заболевания у 12,9% женщин и у 2,1% мужчин.

https://ria.ru/20250430/peterburg-2014393033.html

https://ria.ru/20250314/minzdrav-2005125682.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, татьяна голикова, кпрф, госдума рф