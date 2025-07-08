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Голикова назвала число женщин, отказавшихся от абортов в 2024 году
Голикова назвала число женщин, отказавшихся от абортов в 2024 году - РИА Новости, 08.07.2025
Голикова назвала число женщин, отказавшихся от абортов в 2024 году
Число женщин, решивших отказаться от прерывания беременности, увеличилось почти до четверти в России, это позволило сохранить практически 42 тысячи жизней в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:07:00+03:00
2025-07-08T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число женщин, решивших отказаться от прерывания беременности, увеличилось почти до четверти в России, это позволило сохранить практически 42 тысячи жизней в прошлом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. “Доля тех, кто отказался от прерывания беременности, возросла почти до 25%. Этого все равно недостаточно, в этом направлении нам предстоит работать”, - сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Она отметила, что в 2024 году сохранено практически 42 тысячи рождений. Кроме того, стало больше людей, делающих процедуру эко: за последние пять лет количество сделанных процедур выросло на 27% и составило почти 129 тысяч случаев. Вице-премьер сообщила, что на данный момент 97% подростков 15-17 лет проходят профилактические осмотры. В 2024 году оценку репродуктивного здоровья прошли 4 миллиона подростков. Заболевания, связанные с нарушением репродуктивной системы, выявлены у 5% девочек и у 4% мальчиков. Профосмотры репродуктивного здоровья среди взрослого населения показали заболевания у 12,9% женщин и у 2,1% мужчин.
https://ria.ru/20250430/peterburg-2014393033.html
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общество, россия, татьяна голикова, кпрф, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Голикова, КПРФ, Госдума РФ
Голикова назвала число женщин, отказавшихся от абортов в 2024 году
Голикова: число отказавшихся от абортов женщин выросло до 25% за 2024 год