https://ria.ru/20250707/zelenskij-2027644585.html

Зеленский обсудил с Трампом замену посла Украины в США, пишет Bloomberg

Зеленский обсудил с Трампом замену посла Украины в США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.07.2025

Зеленский обсудил с Трампом замену посла Украины в США, пишет Bloomberg

Владимир Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США, потенциальными кандидатами на этот пост являются украинские... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:59:00+03:00

2025-07-07T12:59:00+03:00

2025-07-07T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США, потенциальными кандидатами на этот пост являются украинские премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, глава минобороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источник. На прошлой неделе депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" София Федина выразила мнение, что посол Украины в США Оксана Маркарова утратила контакты с администрацией Трампа, призвав ее заменить. "Зеленский обсудил замену действующего посла в США во время своего телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом в пятницу. Премьер-министр Денис Шмыгаль находится в списке потенциальных кандидатов на пост представителя Киева в Вашингтоне наряду с вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министром обороны Рустемом Умеровым и министром энергетики Германом Галущенко", - говорится в сообщении. По данным источника агентства, Зеленский поручил МИД Украины обсудить с американской стороной назначение следующего посла Украины. Как добавил источник Блумберг, Киев хочет знать мнение Вашингтона о потенциальных кандидатах на пост своего посла, чтобы наладить "бесперебойное сотрудничество" с администрацией Трампа.Маркарова занимает должность посла Украины в США с 25 февраля 2021 года. Газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники писала 12 ноября, что Киев рассматривает возможность замены своего посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, чтобы угодить команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа.Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250707/ukraina-2027603754.html

https://ria.ru/20250707/razmer-2027567639.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, оксана маркарова, владимир зеленский, верховная рада украины, европейская солидарность