Путин подписал пакет законов в сфере безопасности и экономики
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал целый ряд законов о военной службе, экономике, природных ресурсах и ратификации международных договоров. Ключевые документы — в материале РИА Новости.
- Лица без гражданства смогут служить в ВС России.
- Саперы МЧС, разминировавшие новые регионы в ходе СВО, смогут получить статус ветерана боевых действий.
- Командиры воинских частей теперь имеют право заверять доверенности и завещания участников СВО, задействованных в добровольческих формированиях.
- Штрафы за несообщение в военкомат о переезде на другое место жительства повышаются до 20 тысяч рублей.
- Закон, расширяющий перечень оснований для открытия российских консульских учреждений за рубежом.
- Закон о ратификации протокола к соглашению о статусе формирований сил ОДКБ.
- Закон о ратификации протокола к соглашению ОДКБ о перевозке воинских формирований.
- Закон о ратификации соглашения о трансграничном допуске ценных бумаг на биржи стран ЕАЭС.
- Закон о ратификации соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения.
- Закон о ратификации продления до 2028 года беспошлинных поставок нефтепродуктов в Казахстан.
- Закон о ратификации соглашения с правительством Армении об условиях осуществления деятельности учебно-спортивного комплекса в Ереване.
- Закон о правилах создания и содержания лесных дорог.
- Закон, упрощающий доступ малочисленных народов к водным биоресурсам.
- Закон, изменяющий порядок расчета компенсаций за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
- Закон о праве россиян оформить в собственность жилье, купленное на маткапитал, без согласия банка.
- Закон, вносящий поправки в корпоративное законодательство в целях отмены запрета на создание "фирм-матрешек".
- Два закона, направленных на упрощение продажи долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО). Первый из них вносит изменения в Гражданский кодекс, а второй — в закон об ООО, позволяющий не применять преимущественное право покупки доли или ее части в таком хозяйственном обществе, если эта возможность предусмотрена в его уставе.
- Закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя организациям и ИП, которые пострадали от боевых действий и терактов в Белгородской, Брянской и Курской областях и не могут из-за этого вести хозяйственную деятельность.
- Закон, который запретит компании Apple препятствовать установке на ее гаджеты единого российского магазина приложений RuStore.
- Закон, обязывающий владельцев частных спутников с 2026 года сообщать "Роскосмосу" об их состоянии.
- Закон о признании документов на недвижимость в новых регионах.
- Закон об увеличении до десяти тысяч рублей максимального штрафа за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника полиции.
- Закон, ужесточающий условия для приема на службу в органы принудительного исполнения.
- Закон об усовершенствовании условий и порядка приема на службу в уголовно-исполнительную систему. В том числе предлагается предоставлять сотрудникам право на психологическую помощь.
- Закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие". Также определяются требования к такому оружию и закрепляются правовые особенности его вывоза из России.
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28 января, 12:00
- Закон об административной ответственности за работу гидов и экскурсоводов без необходимой подготовки или сопровождения, за нарушение правил размещения туристов, а также за публикацию недостоверной информации о гостиницах и экскурсионных услугах.
- Закон о праве МЧС создавать в территориальных органах экспертные комиссии, задачей которых будет выработка предложений по борьбе с пожарами и ЧС, а также оценка причин уже возникших происшествий.
- Закон, уточняющий основания для отзыва прав водителей по медпоказаниям.