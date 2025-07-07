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Путин подписал пакет законов в сфере безопасности и экономики - РИА Новости, 07.07.2025
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20:05 07.07.2025 (обновлено: 21:25 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/zakony-2027763843.html
Путин подписал пакет законов в сфере безопасности и экономики
Путин подписал пакет законов в сфере безопасности и экономики - РИА Новости, 07.07.2025
Путин подписал пакет законов в сфере безопасности и экономики
Президент Владимир Путин подписал целый ряд законов о военной службе, экономике, природных ресурсах и ратификации международных договоров. Ключевые документы —... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T20:05:00+03:00
2025-07-07T21:25:00+03:00
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал целый ряд законов о военной службе, экономике, природных ресурсах и ратификации международных договоров. Ключевые документы — в материале РИА Новости.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика

Путин подписал пакет законов в сфере безопасности и экономики

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал целый ряд законов о военной службе, экономике, природных ресурсах и ратификации международных договоров. Ключевые документы — в материале РИА Новости.
  • Лица без гражданства смогут служить в ВС России.
  • Саперы МЧС, разминировавшие новые регионы в ходе СВО, смогут получить статус ветерана боевых действий.
  • Командиры воинских частей теперь имеют право заверять доверенности и завещания участников СВО, задействованных в добровольческих формированиях.
  • Штрафы за несообщение в военкомат о переезде на другое место жительства повышаются до 20 тысяч рублей.
Руководитель военного отдела и специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Коротков проводит молебен перед мощами святого великомученика Георгия Победоносца для артиллеристов ВС РФ на передовой позиции в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Священнослужители, работающие в зоне СВО, могут получить статус ветерана
7 апреля, 09:19
  • Закон, расширяющий перечень оснований для открытия российских консульских учреждений за рубежом.
  • Закон о ратификации протокола к соглашению о статусе формирований сил ОДКБ.
  • Закон о ратификации протокола к соглашению ОДКБ о перевозке воинских формирований.
  • Закон о ратификации соглашения о трансграничном допуске ценных бумаг на биржи стран ЕАЭС.
  • Закон о ратификации соглашения с ОАЭ об устранении двойного налогообложения.
Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин и Аль Нахайян отметили высокий уровень сотрудничества России и ОАЭ
18 июня, 14:09
  • Закон о ратификации продления до 2028 года беспошлинных поставок нефтепродуктов в Казахстан.
  • Закон о ратификации соглашения с правительством Армении об условиях осуществления деятельности учебно-спортивного комплекса в Ереване.
  • Закон о правилах создания и содержания лесных дорог.
  • Закон, упрощающий доступ малочисленных народов к водным биоресурсам.
  • Закон, изменяющий порядок расчета компенсаций за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
  • Закон о праве россиян оформить в собственность жилье, купленное на маткапитал, без согласия банка.
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет
3 июня, 01:06
  • Закон, вносящий поправки в корпоративное законодательство в целях отмены запрета на создание "фирм-матрешек".
  • Два закона, направленных на упрощение продажи долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО). Первый из них вносит изменения в Гражданский кодекс, а второй — в закон об ООО, позволяющий не применять преимущественное право покупки доли или ее части в таком хозяйственном обществе, если эта возможность предусмотрена в его уставе.
  • Закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя организациям и ИП, которые пострадали от боевых действий и терактов в Белгородской, Брянской и Курской областях и не могут из-за этого вести хозяйственную деятельность.
  • Закон, который запретит компании Apple препятствовать установке на ее гаджеты единого российского магазина приложений RuStore.
  • Закон, обязывающий владельцев частных спутников с 2026 года сообщать "Роскосмосу" об их состоянии.
  • Закон о признании документов на недвижимость в новых регионах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин рассказал о поддержке сельхозпроизводителей в новых регионах
3 июля, 16:48
  • Закон об увеличении до десяти тысяч рублей максимального штрафа за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника полиции.
  • Закон, ужесточающий условия для приема на службу в органы принудительного исполнения.
  • Закон об усовершенствовании условий и порядка приема на службу в уголовно-исполнительную систему. В том числе предлагается предоставлять сотрудникам право на психологическую помощь.
  • Закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие". Также определяются требования к такому оружию и закрепляются правовые особенности его вывоза из России.
Концерн Калашников - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
"Калашников" заявил о рекордной выручке по экспортным контрактам
28 января, 12:00
  • Закон об административной ответственности за работу гидов и экскурсоводов без необходимой подготовки или сопровождения, за нарушение правил размещения туристов, а также за публикацию недостоверной информации о гостиницах и экскурсионных услугах.
  • Закон о праве МЧС создавать в территориальных органах экспертные комиссии, задачей которых будет выработка предложений по борьбе с пожарами и ЧС, а также оценка причин уже возникших происшествий.
  • Закон, уточняющий основания для отзыва прав водителей по медпоказаниям.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Эксперт рассказал об ужесточении правил медосвидетельствования водителей
18 мая, 03:20
 
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