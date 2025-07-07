https://ria.ru/20250707/volontery-2027791587.html

Волонтеры спасают кошек из приюта, хозяйка которого борется с раком

Волонтеры спасают кошек из приюта, хозяйка которого борется с раком - РИА Новости, 07.07.2025

Волонтеры спасают кошек из приюта, хозяйка которого борется с раком

Волонтеры спасают кошек из частного приюта в Ленинградской области, хозяйка которого попала в больницу с четвертой стадией онкологического заболевания. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T23:35:00+03:00

2025-07-07T23:35:00+03:00

2025-07-07T23:58:00+03:00

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Волонтеры спасают кошек из частного приюта в Ленинградской области, хозяйка которого попала в больницу с четвертой стадией онкологического заболевания. "Друзья, в одном из приютов в Ленобласти случилось огромная беда. У хозяйки приюта онкология последней станции, <...> ее отвезли в больницу, но там сказали, что ее нужно определять в хоспис. <...> Животным нужна помощь передержкой, медикаментами, кормом, нужны кураторы, возможно кто-то захочет взять себе друга, любая помощь очень нужна", – говорится в сообщении на странице группы помощи животным из приюта "Кошкин дом "Тимошка" в соцсети "ВКонтакте".В приюте, организованном в частном доме в садоводстве, живут более 80 кошек. Часть животных, которые выглядели больными, волонтеры уже забрали. Пока зоозащитники договорились ездить в оставшийся без хозяйки приют через день, чтобы кормить кошек. Как сообщается на странице приюта в соцсети "ВКонтакте", "Кошкин дом "Тимошка" существует с 2010 года. Большинство его подопечных – это кошки, которых бросили дачники с окончанием летнего сезона.

https://ria.ru/20250225/koshka-2001552349.html

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общество, ленинградская область, россия