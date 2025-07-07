Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры спасают кошек из приюта, хозяйка которого борется с раком - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 07.07.2025 (обновлено: 23:58 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/volontery-2027791587.html
Волонтеры спасают кошек из приюта, хозяйка которого борется с раком
Волонтеры спасают кошек из приюта, хозяйка которого борется с раком - РИА Новости, 07.07.2025
Волонтеры спасают кошек из приюта, хозяйка которого борется с раком
Волонтеры спасают кошек из частного приюта в Ленинградской области, хозяйка которого попала в больницу с четвертой стадией онкологического заболевания. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:35:00+03:00
2025-07-07T23:58:00+03:00
общество
ленинградская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027793766_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3bddaf4a4f257881025ae4f7d0103998.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Волонтеры спасают кошек из частного приюта в Ленинградской области, хозяйка которого попала в больницу с четвертой стадией онкологического заболевания. "Друзья, в одном из приютов в Ленобласти случилось огромная беда. У хозяйки приюта онкология последней станции, &lt;...&gt; ее отвезли в больницу, но там сказали, что ее нужно определять в хоспис. &lt;...&gt; Животным нужна помощь передержкой, медикаментами, кормом, нужны кураторы, возможно кто-то захочет взять себе друга, любая помощь очень нужна", – говорится в сообщении на странице группы помощи животным из приюта "Кошкин дом "Тимошка" в соцсети "ВКонтакте".В приюте, организованном в частном доме в садоводстве, живут более 80 кошек. Часть животных, которые выглядели больными, волонтеры уже забрали. Пока зоозащитники договорились ездить в оставшийся без хозяйки приют через день, чтобы кормить кошек. Как сообщается на странице приюта в соцсети "ВКонтакте", "Кошкин дом "Тимошка" существует с 2010 года. Большинство его подопечных – это кошки, которых бросили дачники с окончанием летнего сезона.
https://ria.ru/20250225/koshka-2001552349.html
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027793766_164:0:1364:900_1920x0_80_0_0_7b2065ab681243254c953c2e2b99f8be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинградская область, россия
Общество, Ленинградская область, Россия
Волонтеры спасают кошек из приюта, хозяйка которого борется с раком

В Ленобласти волонтеры спасают кошек из приюта, хозяйка которого борется с раком

© Помощь кошкам Аллы (" Кошкин Дом "Тимошка")Частный приют в Ленинградской области, хозяйка которого попала в больницу с онкозаболеванием
Частный приют в Ленинградской области, хозяйка которого попала в больницу с онкозаболеванием - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Помощь кошкам Аллы (" Кошкин Дом "Тимошка")
Частный приют в Ленинградской области, хозяйка которого попала в больницу с онкозаболеванием
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Волонтеры спасают кошек из частного приюта в Ленинградской области, хозяйка которого попала в больницу с четвертой стадией онкологического заболевания.
«
"Друзья, в одном из приютов в Ленобласти случилось огромная беда. У хозяйки приюта онкология последней станции, <...> ее отвезли в больницу, но там сказали, что ее нужно определять в хоспис. <...> Животным нужна помощь передержкой, медикаментами, кормом, нужны кураторы, возможно кто-то захочет взять себе друга, любая помощь очень нужна", – говорится в сообщении на странице группы помощи животным из приюта "Кошкин дом "Тимошка" в соцсети "ВКонтакте".
В приюте, организованном в частном доме в садоводстве, живут более 80 кошек. Часть животных, которые выглядели больными, волонтеры уже забрали.
Пока зоозащитники договорились ездить в оставшийся без хозяйки приют через день, чтобы кормить кошек.
Как сообщается на странице приюта в соцсети "ВКонтакте", "Кошкин дом "Тимошка" существует с 2010 года. Большинство его подопечных – это кошки, которых бросили дачники с окончанием летнего сезона.
Кошка Муся после спасения - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Ветеринар рассказал о состоянии кошки, спасенной со скалы в Крыму
25 февраля, 17:28
 
ОбществоЛенинградская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала