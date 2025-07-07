Волонтеры спасают кошек из приюта, хозяйка которого борется с раком
В Ленобласти волонтеры спасают кошек из приюта, хозяйка которого борется с раком
© Помощь кошкам Аллы (" Кошкин Дом "Тимошка")Частный приют в Ленинградской области, хозяйка которого попала в больницу с онкозаболеванием
Частный приют в Ленинградской области, хозяйка которого попала в больницу с онкозаболеванием
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Волонтеры спасают кошек из частного приюта в Ленинградской области, хозяйка которого попала в больницу с четвертой стадией онкологического заболевания.
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"Друзья, в одном из приютов в Ленобласти случилось огромная беда. У хозяйки приюта онкология последней станции, <...> ее отвезли в больницу, но там сказали, что ее нужно определять в хоспис. <...> Животным нужна помощь передержкой, медикаментами, кормом, нужны кураторы, возможно кто-то захочет взять себе друга, любая помощь очень нужна", – говорится в сообщении на странице группы помощи животным из приюта "Кошкин дом "Тимошка" в соцсети "ВКонтакте".
В приюте, организованном в частном доме в садоводстве, живут более 80 кошек. Часть животных, которые выглядели больными, волонтеры уже забрали.
Пока зоозащитники договорились ездить в оставшийся без хозяйки приют через день, чтобы кормить кошек.
Как сообщается на странице приюта в соцсети "ВКонтакте", "Кошкин дом "Тимошка" существует с 2010 года. Большинство его подопечных – это кошки, которых бросили дачники с окончанием летнего сезона.
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