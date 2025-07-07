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В Сумской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Сумской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 07.07.2025
В Сумской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области Украины, часть абонентов региона осталась без электричества после атаки, сообщил в понедельник... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T19:36:00+03:00
2025-07-07T19:36:00+03:00
2025-07-07T19:36:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области Украины, часть абонентов региона осталась без электричества после атаки, сообщил в понедельник вечером глава областной военной администрации Олег Григоров. "...Удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть района осталась без электроснабжения", - написал Григоров в своем Telegram-канале. По его данным, экстренные службы восстанавливают электроснабжение для абонентов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Сумской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Глава ВГА Григоров: в Сумской области поврежден важный инфраструктурный объект