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В Сумской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027763144.html
В Сумской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Сумской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 07.07.2025
В Сумской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области Украины, часть абонентов региона осталась без электричества после атаки, сообщил в понедельник... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T19:36:00+03:00
2025-07-07T19:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сумская область
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области Украины, часть абонентов региона осталась без электричества после атаки, сообщил в понедельник вечером глава областной военной администрации Олег Григоров. "...Удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть района осталась без электроснабжения", - написал Григоров в своем Telegram-канале. По его данным, экстренные службы восстанавливают электроснабжение для абонентов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Сумской области заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава ВГА Григоров: в Сумской области поврежден важный инфраструктурный объект

© Фото : ДСНС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области Украины, часть абонентов региона осталась без электричества после атаки, сообщил в понедельник вечером глава областной военной администрации Олег Григоров.
"...Удар по объекту критической инфраструктуры в Сумском районе. В результате атаки часть района осталась без электроснабжения", - написал Григоров в своем Telegram-канале.
По его данным, экстренные службы восстанавливают электроснабжение для абонентов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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