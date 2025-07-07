Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области проверяют подрядчиков фортификаций по делу о хищении - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027672033.html
В Сумской области проверяют подрядчиков фортификаций по делу о хищении
В Сумской области проверяют подрядчиков фортификаций по делу о хищении - РИА Новости, 07.07.2025
В Сумской области проверяют подрядчиков фортификаций по делу о хищении
Полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:55:00+03:00
2025-07-07T14:55:00+03:00
в мире
сумская область
украина
россия
алексей гончаренко
сергей рахманинов
александр сырский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:38:2866:1650_1920x0_80_0_0_206c2478b54b70fd22fddcd8ca3c575b.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм, сообщил депутат Верховной рады Александр Качура. В настоящее время в приграничье в Сумской области идут боевые действия. "Полиция проверяет фирмы-подрядчики, занимавшиеся строительством фортификаций в Сумской области", - приводит слова Качуры украинский Telegram-канал "Украина наживо". По его данным, полиция расследует "возможное хищение бюджетных средств" шестью подрядчиками, строившими фортификации в 2024-2025 годах. В частности речь идет о частном предприятии "Автомагистраль", компаниях "Кортаковз", "Экспресс Техбуд", "Химмонтаж 14", "Ярд", "СУ-630", "Торговый дом "Династия". Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 21 июня заявил, что в Сумской области Украины на границе с Курской областью РФ обнаружено, что тетраэдры (так называемые "зубов дракона") не были установлены и просто лежат вдоль дороги с января. Украинский парламентарий Сергей Рахманин заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области.
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027661479.html
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027181106.html
сумская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_627648a9ff36fbae4454ea295c3798e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумская область, украина, россия, алексей гончаренко, сергей рахманинов, александр сырский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Сергей Рахманинов, Александр Сырский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Сумской области проверяют подрядчиков фортификаций по делу о хищении

Качура: в Сумской области проверяют подрядчиков фортификаций по делу о хищении

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм, сообщил депутат Верховной рады Александр Качура.
В настоящее время в приграничье в Сумской области идут боевые действия.
Задержание бывшего главы одного из департаментов минобороны по подозрению в присвоении 2,2 миллиона долларов на закупках для ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
На Украине задержали экс-чиновника Минобороны
Вчера, 14:12
"Полиция проверяет фирмы-подрядчики, занимавшиеся строительством фортификаций в Сумской области", - приводит слова Качуры украинский Telegram-канал "Украина наживо".
По его данным, полиция расследует "возможное хищение бюджетных средств" шестью подрядчиками, строившими фортификации в 2024-2025 годах. В частности речь идет о частном предприятии "Автомагистраль", компаниях "Кортаковз", "Экспресс Техбуд", "Химмонтаж 14", "Ярд", "СУ-630", "Торговый дом "Династия".
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 21 июня заявил, что в Сумской области Украины на границе с Курской областью РФ обнаружено, что тетраэдры (так называемые "зубов дракона") не были установлены и просто лежат вдоль дороги с января.
Украинский парламентарий Сергей Рахманин заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области.
Экс-министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
На Украине провели обыски у экс-министра обороны
4 июля, 14:22
 
В миреСумская областьУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоСергей РахманиновАлександр СырскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала