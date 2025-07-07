https://ria.ru/20250707/ukraina-2027672033.html

В Сумской области проверяют подрядчиков фортификаций по делу о хищении

В Сумской области проверяют подрядчиков фортификаций по делу о хищении - РИА Новости, 07.07.2025

В Сумской области проверяют подрядчиков фортификаций по делу о хищении

Полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:55:00+03:00

2025-07-07T14:55:00+03:00

2025-07-07T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Полиция расследует дело о возможном хищении бюджетных средств подрядчиками, строившими фортификационные сооружения в Сумской области на Украине, проверки идут в отношении шести фирм, сообщил депутат Верховной рады Александр Качура. В настоящее время в приграничье в Сумской области идут боевые действия. "Полиция проверяет фирмы-подрядчики, занимавшиеся строительством фортификаций в Сумской области", - приводит слова Качуры украинский Telegram-канал "Украина наживо". По его данным, полиция расследует "возможное хищение бюджетных средств" шестью подрядчиками, строившими фортификации в 2024-2025 годах. В частности речь идет о частном предприятии "Автомагистраль", компаниях "Кортаковз", "Экспресс Техбуд", "Химмонтаж 14", "Ярд", "СУ-630", "Торговый дом "Династия". Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 21 июня заявил, что в Сумской области Украины на границе с Курской областью РФ обнаружено, что тетраэдры (так называемые "зубов дракона") не были установлены и просто лежат вдоль дороги с января. Украинский парламентарий Сергей Рахманин заявлял, что фортификационные сооружения в граничащей с РФ Сумской области Украины строились на скорую руку, их недостаточно и они ненадлежащего качества. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая при этом в начале июня раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинив их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области.

https://ria.ru/20250707/ukraina-2027661479.html

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в мире, сумская область, украина, россия, алексей гончаренко, сергей рахманинов, александр сырский, верховная рада украины, вооруженные силы украины