https://ria.ru/20250707/ukraina-2027581570.html

В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.07.2025

В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T08:07:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в 7.50. Ранее тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской областях, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина