https://ria.ru/20250707/trevoga-2027558609.html

В Ленинградской области отменили воздушную опасность

В Ленинградской области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 07.07.2025

В Ленинградской области отменили воздушную опасность

Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T00:37:00+03:00

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2025-07-07T00:37:00+03:00

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ленинградская область

александр дрозденко

безопасность

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. Режим опасности атаки БПЛА был введен в 15.19 мск, он длился более девяти часов. "Отбой режима воздушная опасность в Ленинградской области", - написал Дрозденко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ленинградская область

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Дарья Буймова

ленинградская область, александр дрозденко, безопасность