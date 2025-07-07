https://ria.ru/20250707/trevoga-2027558609.html
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
В Ленинградской области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 07.07.2025
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T00:37:00+03:00
2025-07-07T00:37:00+03:00
2025-07-07T00:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
ленинградская область
александр дрозденко
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Воздушная опасность в Ленинградской области отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. Режим опасности атаки БПЛА был введен в 15.19 мск, он длился более девяти часов. "Отбой режима воздушная опасность в Ленинградской области", - написал Дрозденко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, александр дрозденко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Безопасность
В Ленинградской области отменили воздушную опасность
Губернатор Дрозденко: в Ленинградской области отменили воздушную опасность