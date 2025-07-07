https://ria.ru/20250707/tramp-2027783460.html
Трамп считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США
Трамп считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США - РИА Новости, 07.07.2025
Трамп считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что объединение БРИКС якобы стремится "подорвать интересы США", заявила официальный представитель Белого... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:38:00+03:00
2025-07-07T21:38:00+03:00
2025-07-07T21:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что объединение БРИКС якобы стремится "подорвать интересы США", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Если говорить в общем, президент считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США", - сказала Левитт на брифинге. По ее словам, Трамп внимательно следил за саммитом БРИКС в Бразилии. Саммит БРИКС проходил 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), египет, дональд трамп, брикс
В мире, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Египет, Дональд Трамп, БРИКС
Трамп считает, что БРИКС хочет подорвать интересы США
Белый дом: Трамп считает, что объединение БРИКС пытается подорвать интересы США